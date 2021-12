Jessica Selassié, un’altra crisi al GF Vip 6 ma questa volta “per amore”. Anche lei è rimasta colpita dall’ingresso di Alessandro Basciano ma si è resa conto che lui ha altre mire. E in sauna è scoppiata a piangere proprio con Sophie Codegoni, che è proprio la vippona a cui lui è più interessato.

Sophie ha quindi svelato all’amica svelato di aver parlato con il nuovo arrivato ma di non avergli detto nulla di preciso in merito a un ipotetico interesse da parte di Jessica Selassié: “Sai cosa ho appena detto ad Alessandro? Io ho smorzato le battute e gli ho detto che rispetto la mia amica. E se tu può avere qualcosa nei suoi confronti, ma io questo non lo so con certezza perché non vado a dire a lui i ca… nostri sinceramente”.

Jessica Selassié in lacrime per Alessandro Basciano con Sophie

“L’amicizia per me vale più di tutto – ha continuato Sophie consolando Jessica Selassié – Lui mi ha detto che è lui che decide. Ma in confessionale hai detto che ti piace Jessica e se c’è una curiosità io mi tiro fuori se è corrisposto da parte di entrambi”. Però poi la ex UeD si è poi ritrovata in sauna proprio con Alessandro e gli ha spifferato tutto.





“Ci potrebbe essere un interesse a livello fisico tra me e te perché a livello caratteriale ancora non ti conosco bene. Ma se tu hai un interesse per Jessica Selassié… tu l’hai detto! Hai fatto una battuta”. Ma Basciano l’ha subito frenata: ha confermato il suo interesse per lei escludendo qualsiasi coinvolgimento con la principessa.

Sophie "Sai cosa ho appena detto ad Alessandro? Lui viene da me a dire che ci giro intorno ma non è vero, rispetto la mia amica e se la mia amica può avere un interesse io questo non lo so, perchè poi io non vado a dire lui i cazzi nostri.."

Falsità e non onestà di Sophie #gfvip pic.twitter.com/v0ez2nzZNW December 22, 2021

Sophie ha detto a Jessica che ad Alessandro non ha rivelato le loro confidenze e cioè che a Jessica lui piaceva.

Falso ed ecco il video.

Ma anche il modo di parlare di una tua "amica", con Alessandro 🤦🏼‍♀️#gfvip pic.twitter.com/Za6wLIo5YJ December 22, 2021

“Sanno tutti bene per chi ho l’interesse, ma ti ho anche detto che per rispetto di Gianmaria e tuo, penso che avete bisogno di tempo”, ha detto Alessandro Basciano a Sophie Codegoni con cui poi ha dormito insieme. Insomma, clima teso nella Casa con questo nuovo arrivo che ha decisamente sconvolto gli equilibri. E soprattutto Jessica Selassié che continua a sentirsi poco amata.