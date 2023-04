La sesta stagione del Grande Fratello Vip è stata a suo modo storica. Fino al GF Vip 7 è stata quella con una durata eccezionale e i personaggi, a loro modo, sono riusciti a creare delle dinamiche nel programma che hanno contribuito a ottenere degli ascolti molto buoni per il reality show condotto da Alfonso Signorini. In primis il duo composto da Soleil Sorge e Alex Belli, con l’ingresso poi a sorpresa della fidanzata di lui, Delia Duran. Il trio di sorelle: Lulù, Clarissa e Jessica Selassié.

È stata la prima edizione con un concorrente disabile, Manuel Bortuzzo, finito in sedia a rotelle dopo una sparatoria a Roma. E ancora altri personaggi che hanno fatto chiacchierare. A vincere il GF Vip 6 è stata Jessica Selassié, che entrata insieme alle altre due sue sorelle è arrivata in finale insieme a Lulù, classificandosi poi al primo posto davanti a Davide e Barù.

Jessica Selassié, che fine ha fatto la vincitrice del GF Vip 6

In questi giorni Jessica Selassié è intervenuta per parlare della sua vita sentimentale. Incalzata dai fan, la giovane ha chiarito: “No, non sono fidanzata anzi, colgo l’occasione per dirvi, anche se mi volete, vi prego, non scrivete a tutte le persone di sesso maschile che mi circondano, perché sono miei amici. Se fossi fidanzata lo direi tranquillamente perché sono una persona molto trasparente. Non condivido tanto però se fossi fidanzata lo sapreste”.

Jessica Selassié ha chiesto ai suoi fan di non scrivere a tutti i ragazzi che compaiono sui social insieme a lei: “Quindi io vi prego di non scrivere a nessuno perché sono tutti amici a cui voglio bene, li mettete in imbarazzo e mettete in imbarazzo anche me me. Se fossi fidanzata lo sapreste, ve lo farei conoscere, ma soprattutto so trovarmi benissimo da sola un fidanzato, quindi non vi preoccupate e non scrivete più a nessuno. Vi prego, vi prego, vi prego”.

Oggi sembra quindi che Jessica Selassié sia felicemente single. Dopo la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip la vincitrice del relaity show condotto da Alfonso Signorini ha ripreso il suo lavoro da modella, con shooting nelle principali città italiane e nuovi progetti in cantiere, e ha portato avanti anche l’attività da influencer.