“Si sono rivisti”. Clarissa Selassié rompe il silenzio: nuova bomba sulla storia tra Jessica e Barù

È passata meno di un mese dalla fine dell’edizione numero 6 del GF Vip che ha visto il trionfo di Jessica Selassié. Una vittoria arrivata all’improvviso solo per chi è al di fuori delle dinamiche del gioco. A spiegare tutti ci aveva pensato Alfonso Signorini. “Nella Casa è entrata una ragazzina piena di insicurezze e adesso è uscita una donna, che anche grazie ad un amore forse non corrisposto ha trovato una parte di sé che ignorava. Viva tutte le donne, alla fine questa è la vittoria di tutte le donne”.



Subito dopo la vittoria Jessica Selassié aveva così commentato. “Mi avete sostenuta e capita, comunque come ha detto Alfonso nel vostro cuore c’è una piccola Jessica. Adesso il mio obiettivo è quello di diventare un’importante conduttrice”. Un futuro professionale tutto da scrivere, come tutta da scrivere è il cammino sentimentale. Nelle ultime ore si è tornato infatti a parlare di lei e Barù, con il quale dentro la Casa la scintilla non sembrava scoccata.







A parlare di Jessica Selassié e del nipote di Costantino della Gherardesca non è uno qualsiasi: ma Clarissa, la sorella minore al centro, anche lei, di pesanti critiche. Le sue offese a Katia Ricciarelli non erano passate inosservate. “Esci brutta strega. Fai paura. La tua crudeltà fa paura. Vi prego votatela per farla uscire”, aveva scritto. Quando poi l’ex soprano è stata davvero eliminata, Clarissa Selassié non si era placata, anzi, aveva rimarcato il suo pensiero: “Festeggerò annualmente questa data, golo alla faccia tua razzista”.



Tornano a Jessica Selassié e Barù, Clarissa ha detto: “Barù non l’ho proprio visto di persona. Ci siamo incrociati a Verissimo, anzi no non era Verissimo. Era in studio al GF Vip, la sera della finale. L’ho visto là. Anzi ci hanno fatto sedere anche vicini e abbiamo scambiato delle parole e poi l’ho salutato perché poi ha vinto mia sorella. E da lì non l’ho più visto e sentito. Io, Clarissa. Apro e chiudo la parentesi”.



Specificare: “io Clarissa” vuole dire che Jessica Selassié, sicuramente, starà sentendo Barù così come ha specificato in più d’una occasione. Pure cercando di spegnere ogni voce: “Barù si è tirato indietro? No, allora… smentisco questa fake news. Io non ho fatto alcun invito a cena. Ci sentiamo ma non ci siamo invitati da nessuna parte e non c’è stato alcun rifiuto, questo ci tengo a precisarlo. Appena sarà possibile ci vedremo anche in amicizia ed è giusto che si rispetti anche questo. Si sono un po’ travisate le parole, ti assicuro che non è così”.

“Perché ha vinto il GF Vip”. Jessica Selassié, è Alfonso Signorini a dire cosa c’è dietro il successo