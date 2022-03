L’edizione numero 6 del ‘GF Vip’ è stata vinta da Jessica Selassié, che ha sbaragliato tutta la concorrenza e si è intascata il montepremi da 100 mila euro, oltre ovviamente ad un’enorme soddisfazione personale. E a parlare del successo della principessa etiope è stato Alfonso Signorini dopo la proclamazione del vincitore. Lo ha fatto con un intervento al Tg5 e dunque ha spiegato al pubblico per quale ragione, secondo il suo parere, è riuscita ad avere la meglio sugli altri compagni di avventura.

Ma l’atto finale del ‘GF Vip’ non è stato caratterizzato solamente dalle dichiarazioni di Alfonso Signorini e dal successo di Jessica. Manuel Bortuzzo ha dedicato una canzone a Lulù Selassié e poi ha fatto una dichiarazione bomba: “Abbiamo già pronta la casa dove andremo a vivere insieme. Vogliamo stare insieme per sempre ed avere una famiglia”. Quindi, le intenzioni sono molto serie e nel corso dei mesi che verranno chissà se i due non inizieranno già a pensare a un futuro matrimonio.

Al Tg5 è stata intervista anche la stessa Jessica Selassié, che ha esclamato: “Mi avete sostenuta e capita, comunque come ha detto Alfonso nel vostro cuore c’è una piccola Jessica. Adesso il mio obiettivo è quello di diventare un’importante conduttrice”. Ma come detto a far rumore e a catalizzare tutta l’attenzione dei telespettatori sono state le bellissime parole di Alfonso Signorini, che si è complimentato con la princess e ha fornito la sua personale interpretazione per quanto riguarda il motivo del suo trionfo.





Dunque, Alfonso Signorini ha affermato a proposito della vittoria di Jessica: “Nella Casa è entrata una ragazzina piena di insicurezze e adesso è uscita una donna, che anche grazie ad un amore forse non corrisposto ha trovato una parte di sé che ignorava. Viva tutte le donne, alla fine questa è la vittoria di tutte le donne”. Nonostante quindi non sia scoccata la scintilla giusta con Barù, la Selassié è riuscita a guadagnarsi ugualmente la preferenza del pubblico, ottenendo una vittoria schiacciante.

Per quanto riguarda invece gli ascolti televisivi, la fiction ‘Vostro Onore’ in onda su Rai Uno è stata vista da 3.2 milioni di utenti e strappa uno share pari al 15.49% perdendo alcuni punti rispetto alla scorsa settimana, quando aveva registrato 3.6 milioni, 17.1% di share. Il ‘GF Vip 6’ è stato visto da 3.6 milioni di spettatori con uno share del 26%. Dati buoni, ma niente a che vedere con la finali delle scorse edizioni del reality.