Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, è attualmente concorrente al Grande Fratello, dove ha vissuto giorni particolarmente intensi. Recentemente, ha avuto un acceso scontro con Helena Prestes, culminato con il lancio di un bollitore da parte di quest’ultima. La tensione tra Jessica e Helena è cresciuta nel tempo, con provocazioni reciproche che hanno portato a un’escalation.

Durante un pasto comune, Jessica ha ripetutamente insultato Helena, definendola “imbecille”, nonostante gli avvertimenti di quest’ultima. La situazione è degenerata quando Helena ha reagito lanciando un bollitore pieno d’acqua verso Jessica, un gesto che ha scioccato gli altri inquilini. Questo episodio ha avuto ripercussioni significative all’interno della casa. Alcuni concorrenti, tra cui Tommaso Franchi, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, hanno espresso l’intenzione di chiedere la squalifica di Helena per il suo comportamento violento.





La produzione del programma ha deciso di annullare il televoto in corso e ha annunciato provvedimenti disciplinari nei confronti di Helena, Jessica e Ilaria Galassi, coinvolte in comportamenti ritenuti inaccettabili. Jessica, dopo l’incidente, ha cercato di giustificare il suo comportamento, ma le sue spiegazioni non hanno convinto tutti. Beatrice Luzzi, ex concorrente del Grande Fratello, ha commentato la lite, sottolineando come le provocazioni di Jessica abbiano contribuito all’escalation della situazione.

E proprio su Jessica, in queste ultime ore, sta emergendo una teoria che non è di certo strampalata. Dopo le ultime settimane infatti, si vede la Morlacchi più spenta, incattivita, spenta. Da una parte sembra esserci l’amore non corrisposto con Luca Calvani, dall’altra i dissidi con Helena Prestes. Lei non lo sa oltretutto che fuori, sui social, le fan della Prestes la stanno vessando non poco. Eppure sembra che Jessica abbia quasi deciso di farsi ‘cacciare passivamente’.

Le regole valgono per tutti, la raccomandata può fumare dentro la casa. Fate decidere a noi chi merita di rimanere #iostoconhelena #heleners #grandefratello

Di non entrare più in tante dinamiche e di non rispettare le regole (semplici) che la produzione ha dato loro. In effetti nelle scorse ore è stata vista fumare in casa. In molti dicono si tratti di una sigaretta elettronica, ma molti sono comunque sicuri che non si possa fare all’interno delle mura domestiche. Chissà se nella puntata di stasera Alfonso Signorini affronterà l’argomento e annuncerà i provvedimenti disciplinari nei confronti dei concorrenti coinvolti e quindi anche di Jessica.

