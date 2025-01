“Ha già preparato la valigia“. C’è grande attesa tra il pubblico per la nuova puntata del Grande Fratello, in onda stasera su Canale 5. Dopo il caos scoppiato nei giorni scorsi all’interno della casa, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha annunciato, tramite un comunicato, che durante la diretta verrà preso un provvedimento disciplinare. Tuttavia, non è stato ancora rivelato quale inquilino sarà interessato dalla misura.

L’indiziata principale, al momento, sembra essere Helena Prestes, dopo l’episodio del lancio del bollitore contro Jessica Morlacchi. Tuttavia, stanno circolando voci secondo cui i provvedimenti potrebbero riguardare anche la stessa Morlacchi, a causa dei ripetuti insulti rivolti alla modella brasiliana. Non solo: anche Ilaria Galassi, del duo Non è la Rai, potrebbe essere coinvolta, visto che nei giorni scorsi ha avuto uno scontro acceso con Prestes, culminato – a quanto pare – in un contatto fisico.

Al momento, non è ancora chiaro di che tipo di provvedimento si tratti. La giornalista Grazia Sambruna ha ipotizzato una possibile eliminazione immediata di Helena Prestes, senza nemmeno un televoto flash. Tuttavia, non ci sono certezze in merito. Un dettaglio, però, ha destato particolare allarme tra i fan del programma, specialmente tra i sostenitori di Helena: ieri sera, molti spettatori hanno notato la modella intenta a preparare la valigia.

La scena ha scatenato varie ipotesi sui social. C’è chi ha atto uno più uno, come queto utente: “Quindi, se sta preparando la valigia, significa che le hanno già comunicato la squalifica?”. “Ma solo lei fa la valigia?” commenta qualcun altro sotto una clip pubblicata su X (ex Twitter). “Che ingiustizia! Non guarderò più il Grande Fratello”, commenta un fan, convinto che l’eliminazione di Helena sia ormai certa.

Altri spettatori, però, offrono spiegazioni alternative. Un utente, ad esempio, ricorda che Helena era tra i concorrenti in nomination e che, in questi casi, è prassi preparare i bagagli a prescindere. Inoltre, aggiunge che gli inquilini non erano stati informati che il televoto avrebbe determinato il preferito del pubblico e non il prossimo eliminato. Pare, inoltre, che gli stessi concorrenti non siano a conoscenza dell’annullamento del televoto deciso dalla produzione: “Le valigie le devono preparare comunque, dato che erano in nomination. Probabilmente non sanno che il televoto era per scegliere il preferito, e forse ignorano anche che è stato annullato…”