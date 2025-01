Jessica Morlacchi è al centro di una faida clamorosa con Helena Prestes al Grande Fratello. Dopo una serie di sue offese a tavola, la modella brasiliana le ha lanciato addosso (senza sfiorarla tuttavia) un bollitore pieno d’acqua. La tensione è esplosa durante una cena, quando Jessica ha accusato Helena di non averle offerto del pane. Questo conflitto ha portato a insulti reciproci e a un intervento della produzione del reality, che ha optato per l’isolamento temporaneo di Helena. Un altro episodio che ha catturato l’attenzione dei media è stato il tentativo di Jessica di nascondere una lima nel reggiseno, gesto che ha sollevato interrogativi e speculazioni tra i telespettatori.

>> “Bestemmie e oggetti lanciati”. Choc al Grande Fratello, gravissimi fatti scoperti solo ora

Alcuni hanno interpretato questo gesto come un modo per comunicare un messaggio nascosto o come parte di una strategia di gioco. Tutto nasce quando, Ilaria Galassi le chiede: “Tu domani la lima portatela“. E Jessica: “Certo, ma certo. Io domani la lima me la devo ricordare e me la devo mettere dentro al reggiseno“. Dopo pochissimo la regia censura il ragionamento, ma sui social spopolano le teorie più strampalate.





GF, Jessica Morlacchi: “Cosa nascosta dentro reggiseno”

Qualcuno scrive: “Jessica dice che domani in puntata nasconderà una lima nel reggiseno e ovviamente cambio di regia e tutti muti. Ah giusto, non è Helena quindi bisogna pararle il c..o. Più schifo di così non potete fare“. Qualcun altro invece: “meglio che non ti dico dove te la devi ficcare questa lima, non vorrei risultare scurrile“. E ancora: “potreste dirmi per quale ragione Jessica in puntata deve portarsi una lima nascosta nel reggiseno?”.

Poi c’è chi sa più degli altri: “Siete talmente limitati dal non capire che stava parlando di una Lima per unghie. Forse parlava anche di in modo di dire che si limare gli artigli. Non ho parole“. In ogni caso, la situazione nella casa del Grande Fratello è diventata sempre più tesa, con diversi concorrenti che hanno espresso opinioni contrastanti sul comportamento di Jessica. Mentre alcuni la difendono, altri la accusano di provocare Helena per invidia.

Ilaria: -“Tu domani la lima portatela”

Jessica: -“Certo me la devo ricordare e la devo mettere dentro il reggiseno”



meglio che non ti dico dove te la devi ficcare questa lima, non vorrei risultare scurrile

pic.twitter.com/GrnMlYNXK4 — 𝑨𝑙𝑒 😉 (@_maariposaa_) January 7, 2025

Nikita Pelizon, ex concorrente del reality, ha criticato aspramente Jessica, suggerendo che le sue azioni fossero premeditate e mirate a creare conflitti all’interno del gruppo. Questi eventi hanno reso Jessica Morlacchi una figura divisiva tra i fan del programma. Da un lato, c’è chi la sostiene per il suo carattere forte e diretto; dall’altro, ci sono coloro che la vedono come una provocatrice che alimenta le tensioni nella casa.

Leggi anche: “Oddio, perdonami”. Grande Fratello, Eva fa una terribile gaffe con Stefania. Cala il gelo vero