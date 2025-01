Durante un’intervista rilasciata al programma 361 Lounge, Stefano Tediosi, ex partecipante dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha raccontato alcuni episodi accaduti all’interno della Casa. “Bestemmie e oggetti lanciati” sono alcune delle situazioni che, secondo Stefano, avrebbero caratterizzato la permanenza dei concorrenti.

Tediosi ha fatto il suo ingresso nel reality dopo Federica Petagna e il suo ex, Alfonso D’Apice, con l’obiettivo di mettere in scena un intreccio sentimentale simile a quello che lo scorso anno ha coinvolto Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Anche Stefano ha partecipato in passato a Temptation Island, nel ruolo di tentatore, dove ha iniziato a frequentare Federica dopo la fine del programma. Tuttavia, la dinamica del triangolo non ha funzionato: Alfonso e Federica si sono allontanati, mentre tra Stefano e Federica è nato un legame più stretto, che li ha portati a diventare una coppia.

Grande Fratello, Stefano rivela cosa è successo in casa: “Bestemmie e oggetti lanciati”

Il caso che ha visto protagoniste Helena Prestes e Jessica Morlacchi continua a far discutere, dividendo l’opinione pubblica e il fato è stato commentato anche da Stefano Tediosi, ospite di 361 Lounge, che ha condiviso la sua esperienza all’interno della Casa raccontando alcuni retroscena.

“Quali altri oggetti sono volati nella Casa?”, ha domandato Simona Tagli, cercando di approfondire il tema e scoprire dettagli inediti. Stefano non si è tirato indietro, offrendo nuove rivelazioni. “All’interno della Casa sono volati tanti oggetti. Sono successe cose altrettanto gravi”, ha dichiarato Tediosi. Pressato dalla curiosità della conduttrice, ha aggiunto: “Ci sono state delle bestemmie all’interno del programma. Chi l’ha detta. Era ed è un grande amico”.

Stefano spillando solo grandi verità.

In quella casa NESSUNO e dico NESSUNO È MIGLIORE DI HELENA.



HELENA MERITA LO STESSO TRATTAMENTO DEGLI ALTRI, quindi merita di restare in casa o di finire al televoto con chi ha sbagliato quanto lei. #grandefratello

#iostoconhelena pic.twitter.com/deaINhV4NN — mareluna✨ (@mareluna2022) January 7, 2025

Non è tutto. Stefano ha continuato a raccontare episodi controversi: “Poi ci sono state delle situazioni dove sono stati lanciati oggetti durante il pranzo. Lorenzo ha lanciato oggetti in tugurio e tanti altri atteggiamenti”. Le dichiarazioni di Stefano Tediosi hanno in curiosito e sconvolto allo stesso tempo il pubblico, che ora si interroga su quanto rimasto nascosto dietro le quinte del reality e quindi censurato agli occhi degli ignari telespettatori.