Momento delicatissimo al Grande Fratello. Sono stati giorni frenetici e caratterizzati anche da forti litigi, sfociati quasi in risse, e nelle ultime ore a far preoccupare i suoi fan ci ha pensato Lorenzo. Ha confessato che è pronto ad andare via, dunque nella puntata di mercoledì 8 gennaio potrebbe ufficializzare la sua decisione che avrebbe già partorito nella sua mente.

Si rischia di assistere ad un vero e proprio terremoto al Grande Fratello, con anche Lorenzo proiettato verso l’addio al reality show di Canale 5. Non sarà facile per Alfonso Signorini reggere tutta questa pressione, ma dovrà necessariamente farcela. Andiamo a vedere insieme perché Spolverato potrebbe andare via tra non molto.

Grande Fratello, Lorenzo vuole andare via: cosa succede in casa

In attesa di capire cosa succederà con Helena, Ilaria e Jessica per le sfuriate dei giorni passati, adesso al Grande Fratello molte attenzioni si sono spostate su Lorenzo che sembrerebbe orientato davvero ad andare via prima del previsto. Non riuscirebbe più a dare il meglio di sé e potrebbe tra l’altro uscire dalla porta rossa non da solo.

Durante una chiacchierata a tavola con Shaila, Lorenzo ha ammesso che sarebbe stanco di rimanere al Grande Fratello: “Basta, io te lo dico, se mercoledì non mi mandano fuori vado fuori io. Perché voglio uscire? Perché sono pieno fino a qui. E tu vieni con me“. Nonostante queste affermazioni, che tra l’altro fanno riferimento alla possibilità che pure la Gatta se ne vada, il pubblico non gli ha creduto.

Tra gli utenti di X c’è chi ha scritto, stando al resoconto del sito Biccy: “Ma quando mai? Se non lo buttano fuori, rimane lì pure per il GF dell’anno prossimo”, “Ma solo io credo che l’abbia detto per farsi pregare di non andare via?”, “Ha appena detto che mercoledì sera esce ahaha. Questa è l’unica sua battuta che mi ha fatto ridere”.