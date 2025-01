Clamoroso retroscena sul Grande Fratello. Un attore sembrava ad un passo dall’ingresso, invece avrebbe rifiutato la proposta e per Signorini è dunque arrivato un no molto pesante. Stando alle indiscrezioni circolate in queste ultime ore, lo avrebbero anche riempito di soldi pur di farlo diventare concorrente, ma c’è una motivazione particolare che lo ha spinto a non entrare in casa.

A parlarne è stata l’influencer Deianira Marzano nella giornata del 6 gennaio. Aveva già anticipato tutto qualche giorno fa, quando aveva parlato di un personaggio famoso che aveva rifiutato il Grande Fratello, senza dire però il nome di questo attore: “Retroscena esclusivo: un personaggio già contattato e praticamente pronto ad entrare nella casa, dopo gli ultimi eventi sembra che abbia deciso di rinunciare”.

Grande Fratello, attore ha rifiutato a sorpresa: tutta colpa degli ultimi eventi

Una follower di Deianira l’ha contattata riportando il nome del presunto attore che avrebbe rifiutato la partecipazione al Grande Fratello. L’esperta di gossip e tv ha confermato tutto su Instagram, scrivendo: “Ecco, questa è proprio la cosa di cui volevo parlarvi. Nonostante gli abbiano offerto cachet da capogiro, soprattutto dopo gli ultimi eventi accaduti nella casa del Grande Fratello, lui ha naturalmente detto di no“.

Il messaggio ricevuto dalla Marzano diceva: “Deia, è vero che il prossimo concorrente sarà Gabriel Garko?”. Ma l’attore avrebbe cambiato idea, infatti l’influencer ha concluso il suo messaggio scrivendo che “era lui la persona a cui mi riferivo l’altra volta, quello che aveva rifiutato”.

Garko, 52 anni, è stato protagonista in un programma tv negli ultimi anni a Ballando con le stelle, nell’edizione numero 17 del 2022. Ma il suo nome è legato anche al reality show di Canale 5, infatti durante il GF Vip del 2020 fece coming out in diretta parlando di una sua relazione avuta con un uomo che si chiamava Riccardo e poi di quella con Gabriele Rossi.