Il 16 dicembre Stefania Orlando ed Eva Grimaldi hanno fatto il loro ingresso nella cas adel Grande Fratello, portando con sé energia, esperienza e un tocco di vivacità. Non è la prima volta che le due donne partecipano al noto reality: Stefania Orlando, conduttrice e showgirl amatissima, aveva già preso parte alla quinta edizione nel 2020, mentre Eva Grimaldi, attrice molto apprezzata dal pubblico, era stata protagonista della sesta edizione nel 2021.

Oltre alla loro notorietà e carisma, Stefania ed Eva sono benvolute sia dagli spettatori che dagli altri concorrenti della Casa. La loro presenza ha subito ravvivato le dinamiche del reality, che stava registrando ascolti particolarmente bassi dall’inizio di questa edizione. Non a caso, Alfonso Signorini ha deciso di coinvolgerle proprio per dare una scossa al programma, puntando sulla loro capacità di creare momenti coinvolgenti e memorabili.

Leggi anche: “Purtroppo io devo uscire”. Grande Fratello choc, Lorenzo in lacrime: l’ha comunicato solo a Shaila





Grande Fratello, figuraccia di Eva con Stefania

E un momento memorabile sarà certamente la gaffe fatta da Eva Grimaldi nel pomeriggio del 7 gennaio. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Durante un momento di relax e chiacchiere in compagnia di Zeudi e Amanda, Stefania Orlando ha ricordato con commozione il suo amato cagnolino scomparso nel 2023. Proprio in quel frangente, Eva Grimaldi si è resa protagonista di una gaffe clamorosa- “E adesso con chi sta?”, ha chiesto con nonchalance. Stefania ha risposto: ”È morta”.

La figuraccia di Eva ha avuto l’effetto di riportare il sorriso sul volto di Stefania, alleviando la tristezza di quel ricordo doloroso legato alla sua fedele amica a quattro zampe. “Oddio, scusa”, le parole di Eva, che poi si è messa le mani in faccia ma non è riuscita a trattenere le risate per aver compiuto una gaffe così clamorosa. Come detto, anche Stefania ha sorriso e commentato: “È una cosa così triste ma mi fa troppo ridere”.

Leggi anche: “Purtroppo io devo uscire”. Grande Fratello choc, Lorenzo in lacrime: l’ha comunicato solo a Shaila

Margot, la cagnolina che Stefania Orlando considerava come una figlia, è morta a 18 anni nel 2023. La triste notizia era stata condivisa dalla conduttrice stessa attraverso un commovente post sui social. “Non volevi andartene, non volevi lasciarmi sola, tu che mi hai amato con così tanta passione…”, aveva scritto Stefania Orlando in una toccante dedica a Margot, la sua amata compagna di vita che, dopo tanti anni di amore e affetto, è volata via.