Più che un’esperienza è stato un supplizio. Quello di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi è stato un percorso davvero accidentato. In diverse occasioni i fratello di Belen e Cecilia si è trovato a fare i conti con gli altri naufraghi, discussioni, polemiche, scontri. Ad esempio con Nicolas Vaporidis: “Tu non parlare di me perché non mi conosci, non parlare del mio passato che non lo conosci. Comunque sei il numero uno”. “Questa conversazione è inutile. Ho vissuto 40 anni senza di te, ne vivo altri 100” gli ha risposto l’attore.

Poi è arrivata la confessione di Jeremias: “Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro, mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe. Voglio tornare a casa. Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality. Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono”. Poi effettivamente Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare il reality e tornare alla sua vita.





Non è la prima volta che Jeremias Rodriguez ha dei crolli in tv. Era successo al GF Vip, è successo di nuovo all’Isola dei Famosi. Sul motivo per cui il fratello non sarebbe adatto ai reality ha parlato Cecilia Rodriguez, intervenuta a Isola Party: “Come mai è uscito mio fratello? L’ha penalizzato il fatto di tante volte di essere vero e di non stare alle regole di un gioco, nel momento in cui non ti costruisci un personaggio sei molto meno protetto, perché lui è così, quindi piacere alla gente per come è fatto tu è molto più difficile”.

Cecilia Rodriguez prosegue: “Quando dice non mi piacciono i reality, dice non sono il tipo per fare questo, devi stare un po’ al gioco, a lui questo non piace, perché dietro ci sono le persone, è troppo umano da quel punto di vista. Alcuni attacchi che ha ricevuto sono esagerati”. Sul comportamento del figlio Jeremias ha detto la sua anche Veronica Cozzani: “Gustavo e Jeremias non sanno mentire sono proprio fatti così, dicono quello che pensano”.

Veronica Cozzani ha anche detto: “Inoltre non conoscono i meccanismi televisivi, soprattutto mio marito, ma anche mio figlio. Magari dicono cose che non vanno bene in tv. Secondo me non sono portati per fare queste cose a dire la verità. Se c’è stato un po’ troppo accanimento su loro due? Io penso di sì dai, ho visto che già appena entrati qualcuno si era scagliato contro. Portare il cognome Rodriguez ha un sacco di pregiudizi. C’è un prezzo da pagare, ma vanno avanti uguale”.

“Questo non vale per me, io sono Cozzani e non Rodriguez. Questa cosa di avere il cognome del marito a me non va nemmeno per idea! Io ho il mio e Gustavo ha il suo, io sono ‘la Cozzani’. Comunque adesso che sono usciti i miei due di famiglia io tifo Alessandro. Mi piace tanto, è genuino e buono. Lui non gioca in maniera sporca per vincere. Quel ragazzo mi piace molto e vorrei che vincesse. Sì spero tanto che vinca se lo merita”.