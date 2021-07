Iva Zanicchi torna a parlare delle conseguenze del Covid. La cantante è riuscita a sconfiggere il virus: è stata anche ricoverata all’ospedale di Vimercate per le conseguenze della malattia, ma ha avuto la forza di andare oltre. Ha confessato di passato tanti giorni senza olfatto. “È pazzesco quanti strascichi lasci questa malattia anche a distanza di mesi – svela Iva Zanicchi a Vero -. Io prima ci vedevo poco e oggi non leggo quasi più. Il Covid è una brutta bestia”. Il contagio è avvenuto in famiglia e suo fratello è morto.

L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi era anche preoccupata per il marito Fausto Pinna che ha un tumore. “Sono stati mesi molto duri, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel”, ha confidato commossa a Verissimo. “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio”.

Il Covid si è preso anche suo fratello a cui era molto legata e per lei era come un figlio: “Antonio è stato colpito dal Coronavirus in modo devastante – ha detto la cantante al settimanale Di Più -. Il virus ha preso i polmoni in modo devastante, in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. Poi lui era cardiopatico e questa sua condizione un po’ traballante non lo ha aiutato a reagire, a migliorare. Ha vissuto una brutta agonia”.





Negli ultimi giorni Iva Zanicchi ha parlato ancora della pesante eredità del Covid sulla sua salute. E lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Sogno in cui si è svelata senza filtri né timori: “Perdita di capelli e abbassamento della vista, cosa che mi dispiace moltissimo perché io leggevo tanto, e ora non posso più farlo. Ma il medico mi ha assicurato che si tratta di aspettare, torneranno i capelli e tornerò pure a vedere meglio”, ha assicurato. Per certo il calvario è lunghissimo.

Recentemente, Iva Zanicchi è stata opinionista all’Isola dei Famosi. E parlando del programma, la cui veridicità spesso è stata messa in dubbio dai telespettatori, ha affermato: “L’Isola è crudele. La gente non crede che i concorrenti patiscono davvero la fame, invece sì. Fame e solitudine. Ci sono i cameraman e i tecnici che montano i giochi, ma hanno il divieto assoluto di parlare”, ha sottolineato. Infine, interpellata sulla possibilità di fare la giudice in un talent-show, ha affermato: “Non sarei brava. Io non so dire di no, mi fanno pena questi ragazzi, sarei una frana”, ha concluso Iva Zanicchi.