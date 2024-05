Isola dei Famosi, l’ex naufraga torna in studio e succede il caos. Negli ultimi giorni ci sono stati tanti colpi di scena e parecchio nervosismo in Honduras. L’ultima puntata è stata caratterizzata dallo scontro tra Greta e Artur. La prima ha dato all’altro del “falso e disonesto“, il naufrago ha invece criticato la ballerina perché a suo dire “Manipola le persone“.

Proprio Aras, Greta e Artur erano i concorrenti a rischio eliminazione e il pubblico ha salvato per primo l’attore turco. Il successivo televoto flash ha decretato l’eliminazione di Greta Zuccarello, una delle più attive e protagoniste sull’Isola fino a questo momento. Proprio contro di lei si è scagliata Rosanna Lodi che è tornata in studio dopo essere stata eliminata .

Rosanna attacca Greta, ma si scatena il caos in studio

Rosanna Lodi è apparsa particolarmente su di giri al suo rientro in studio dopo l’eliminazione. Quando ancora Greta non era stata eliminata Sonia Bruganelli, col televoto aperto, ne ha tessuto lodi. L’opinionista in particolare l’ha elogiata per il cambiamento che ha notato rispetto a come la naufraga si era posta all’inizio del reality.

“Ma quando mai? – ha esclamato Rosanna Lodi – Forse stai parlando della gemella”. Quindi l’ex naufraga si è rivolta direttamente a Greta: “Mi fai tenerezza e andassi un po’ più pianino sarebbe meglio hai troppa voglia arrivare, questa arroganza la devi limare perché saresti anche piacevole, mi hai fatto una sorta di tenerezza vista da qui”. Sonia Bruganelli ha replicato: “Tu parli di aggressività? Dopo quello che hai fatto?“.

Rosanna ha finalmente l'occasione di dire la sua a Greta! 🔥#Isola pic.twitter.com/n6XeGsHPJK — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2024

Rosanna si è giustificata: “Lì si diventa bestiali hai ragione. Lei diventa aggressiva, ma non è timida, forse quando dorme?”. A questo punto è intervenuta la mamma di Greta: “Non condivido nulla di quello che lei dice. Lei ha iniziato uno show per avere la telecamera. Io a lei non devo dire nulla, ma adesso basta!”. Rosanna ha risposto: “Io non ho bisogno di telecamere perché a casa le ho (ha un programma su un’emittente locale, ndr), non mi mancano”.

E Vladimir Luxuria ha scherzato: “Ma quelle di sicurezza?“. “No, quelle di 7Gold. Io lavoro a 7Gold, per quello non mi mancano le telecamere” la pronta battuta di Rosanna. “Manco le parole però stai zitta un attimo” l’ha rimproverata la conduttrice. Insomma, una puntata di ordinario caos all’Isola dei Famosi.

