“Franco no! Ma cosa fai?”. Isola dei famosi, il gesto choc del cuoco. Attimi di forte imbarazzo durante la decima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria. È successo tutto durante il solito giro di nomination, che poi è il momento per i naufraghi per fare un po’ il punto della situazione e a volte parlare con qualcuno in studio. Ma c’è qualcosa che è andato storto durante il momento dedicato ad Edoardo Franco.

Ma andiamo con ordine. Il ragazzo, durante questa fase del gioco, è riuscito a parlare col suo amico e collega Joe Bastianch, in diretta dallo studio. Lo chef in Italia gli ha spiegato che deve concentrarsi su sé stesso e deve smetterla di pensare sempre al gruppo e che oramai è un tutti contro tutti.“ Mi stai rendendo molto fiero del tuo percorso, sto pensando alle prime settimane, che è stata dura – gli dice Bastianich – Io e te condividiamo un’ironia sulla vita e abbiamo anche attraversato momenti difficili tra di noi”.





“Franco no! Ma cosa fai?”. Isola dei famosi, il gesto choc

E ancora: “Ti do però un consiglio: adesso è passato il momento del gruppo, che era sempre importante. Tu puoi vincere questa cosa e tu devi pensare ad un aspetto strategico con questo vantaggio che hai: usarlo in modo da salvarti singolarmente (l’amuleto, Ndr)“. Il giovane, prima di rispondere a Joe, manda un caloroso messaggio alla compagna e le dice: “Voglio solo dire alla mia ragazza che la amo, che non vedo l’ora di rivederla e che manca poco!“.

Edo non vede l'ora di rivedere la sua ragazza ❤️#Isola pic.twitter.com/7VdiU9VNNF — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2024

"Il momento del gruppo è passato, devi pensare a salvarti singolarmente"

Il prezioso consiglio di Joe ad Edoardo Franco✨#Isola pic.twitter.com/BEW9MSCpXd — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2024

Il ragazzo ha recepito il messaggio di Bastianich e infatti di lì a poco dirà che la sua strada continuerà ma senza pensare agli altri. C’è solo un problema, mentre lo fa si aggiusta le parti intime… “Si è sistemato i gioielli di famiglia”, scrive qualcuno sui social. Eh sì, forse il giovane chef era convinto di non essere ripreso. Chiaramente tutto lo studio è scoppiato a ridere clamorosamente dopo il gesto di Edoardo Franco.

"Abbiamo visto delle cose che voi umani neanche potete immaginare" 😂😂#Isola pic.twitter.com/CnRzpwSvqw — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2024

Il fatto è avvenuto in un istante, dopo la catena di salvataggio, ovvero quando Luxuria ha chiamato in zona nomination il naufrago. Lei voleva parlare solo dell’amuleto (che gli permette di restare in gioco e saltare la nomination) e del loro segreto. Sarà lui il vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi? In molti credono di sì.

