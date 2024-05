“Devi tornare subito in Italia!”. Isola dei Famosi, brutte notizie per il concorrente. Ad annunciarlo è Vladimir Luxuria verso la fine della puntata numero dieci di questa edizione non proprio fortunatissima. La diretta è iniziata parlando del famoso televoto attivo tra Greta Zuccarello, Aras Senol e Artur Dainese. Il primo ad avere la meglio è Aras, che guadagna il 59% dei voti. A questo punto sfida: Greta e Artur.

La prima ha un gran paura appena Eleonoire taglia la corda e cade rovinosamente in acqua: “Non te l’aspettavi di cadere dritta o di cadere proprio? A volte le cose non vanno come vorresti tu Greta”, ha quindi detto Vladimir con un pizzico di malizia alla ragazza. A questo punto la padrona di casa ha voluto parlare un po’ con Khady Gueye. Questo è un periodo tutto sommato tranquillo per lei, dopo giorni di frizione col gruppo.





Poi la sorpresa, arriva la sorella e scendono le lacrime. A questo punto la madre di Khady dallo studio dell’Isola dei Famosi ha letto la sua lettera per la figlia e chiaramente altre lacrime. Poi la ragazza ha ricevuto la sorpresa più bella: tramite video ha potuto rivedere il padre in un videomessaggio. Luxuria allora rivela alla giovane che il papà è in Italia e sua mamma si sta prendendo cura di lui.

Poco dopo Stoppa e Peron hanno fatto ritorno dal resto del gruppo nella Tana dei Serpenti. I due, dopo tutto ciò, hanno di fatto dimostrato di essere amici e sopratutto fedeli al gruppo e per questo hanno guadagnato un bel pezzo di manzo. A questo punto hanno affrontato la sfida finale. Ad avere la meglio è Edoardo Stoppa.

A questo punto si chiude il televoto flash e ha ricevere la terribile notizia è Greta: è lei l’eliminata della decima puntata. “Devi tornare in Italia”, le dice quindi Luxuria. La giovane, prima di andarsene ha dato il bacio di giuda a Dario. Da questo momento l’esperienza in Honduras finisce per lei, che può tornare finalmente a casa e mangiare come vuole, dormire su di un letto e rivedere i suoi cari.

