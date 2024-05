Isola dei Famosi, una cosa mai successa prima. L’attuale edizione del reality di Canale 5, per la prima volta condotto da Vladimir Luxuria, ha fatto parecchio parlare di sé e non per buoni motivi. Da diverse settimane si parla di difficoltà per il programma che quest’anno ha conosciuto un numero record di abbandoni, ritiri e squalifiche. Mediaset ha cercato di correre più volte ai ripari.

Il doppio appuntamento settimanale è stato prima cancellato poi ripristinato, ma la situazione non è cambiata molto. Tanto che si è parlato di una chiusura anticipata e non è tutto. È anche uscita la voce della sostituzione di Vladimir Luxuria. Al suo posto, la clamorosa indiscrezione di TvBlog, tornerebbe nientepopodimenoche Ilary Blasi dopo che questa era stata rimpiazzata proprio dall’ex opinionista.

Leggi anche: “Ma neanche per sogno”. Isola dei Famosi, dalla vip un no nonostante il folle cachet: serviva per alzare gli ascolti





Isola dei Famosi, il record negativo: mai così nella storia

Nella serata di ieri su Rai1 è andata in onda la finale di Europa League tra l’Atalanta e il Bayern Leverkusen. Ebbene la vittoria per 3-0 dei nerazzurri è stata vista da ben 6 milioni e 250mila spettatori pari al 29,2% di share. Un successo strepitoso e dunque agli altri sono rimasti solo le briciole. Da dimenticare gli ascolti della puntata dell’Isola dei Famosi, battuto un record storico, in negativo.

Su Canale5 “L’Isola dei Famosi” è letteralmente crollata catturando davanti allo schermo 1 milione e 678mila spettatori con uno share del 12%. Stiamo parlando, come riporta GossipeTV del “dato peggiore della storia“. Numeri che fanno davvero riflettere, anche perché gli altri programmi e film andati in onda non sono andati poi così male. Dunque non è stato tutto provocato dagli ascolti super della partita di EL.

Piove sul bagnato, dunque, sul programma condotto da Vladimir Luxuria che ormai si avvicina alla fase conclusiva. Secondo le ultime indiscrezioni il reality dovrebbe finire il prossimo 4 giugno. A rivelarlo sono state alcune fonti vicine alla produzione. Certo che di questo passo è difficile che il programma venga riconfermato così com’è, senza modifiche sostanziali, anche la prossima stagione.

Nel frattempo una notizia clamorosa su “Supervivientes“, l’Isola dei Famosi spagnola dove è dovuto intervenire addirittura l’esercito dopo la scomparsa di un naufrago: “Il concorrente è rimasto disperso per più di tre ore. Tre lunghissime ore in cui ha attraversato anche una zona molto pericolosa. La situazione ha generato molta angoscia per l’organizzazione e i suoi colleghi, fino a quando alla fine è stato localizzato in perfette condizioni”.

“E stai zitta”. Isola dei Famosi, Vladimir gliel’ha detto in faccia davanti a studio e pubblico