‘L’Isola dei Famosi’ è terminata da poco con la vittoria di Awed, che ha sconfitto in finale anche l’amica Valentina Persia. Un successo incredibile quello dello yourruber, che è riuscito dunque ad ottenere l’obiettivo più ambito. Ma dopo l’esperienza in Honduras non tutto è andato rose e fiori, infatti è successo qualche imprevisto di troppo, che ha fatto storcere il naso a più di uno. Nessuno di loro probabilmente si sarebbe aspettato un ritorno così negativo dopo l’avventura televisiva.

Intanto, nelle scorse ore Angela Melillo ha tirato fuori un retroscena su Massimiliano Rosolino: “Gli facevamo mille domande ogni volta, ma non hai mai detto nulla…Ti sei limitato ad accompagnarci con i tuoi mille sorrisi…Grazie di tutto…”. Poi Angela Melillo ha fatto i complimenti a Massimiliano Rosolino che con i fatti ha dimostrato il suo valore sia come persona che come inviato de L’Isola dei Famosi: “Sei un grande professionista e una bellissima persona…”. Ma veniamo all’attualità.

Gli ex naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi’ sono tornati a casa in Italia, ma ci sono state diverse disavventure. Il viaggio è stato documentato sui social network e coloro che hanno pubblicato maggiori foto e video sono stati Ignazio Moser, Matteo Diamante e il vincitore Awed. Sono stati immortalati i pranzi consumati in aeroporto ma non solo, anche perché dall’Honduras sono andati in Messico e poi in Francia. Una vera odissea. E c’è stato il rischio di non riuscire a prendere l’aereo diretto a Milano.





Ma ecco materializzarsi successivamente un momento nerissimo. Matteo Diamante ha infatti commentato: “Mai una gioia fino alla fine”. Infatti, ha dimenticato i bagagli a Parigi. Ma anche Ignazio Moser non è stato da meno: “Qualcosa doveva andare storto. Fino alla fine una sofferenza. Oltre ai bagagli persi anche il portafoglio dimenticato in aereo. Grande conclusione di quest’Isola”. E Awed ha lasciato spazio allo scherzo: “Ma allora è un disastro davvero”. Un ritorno che non dimenticheranno presto.

Comunque, dopo ‘L’Isola dei Famosi’, tra Ignazio e Cecilia con Andrea Cerioli e Arianna, sembra essere nata una bella amicizia: una foto di loro 4 dopo l’Isola dei Famosi sta facendo il giro dei social stamattina. Poco dopo sono arrivate anche le prime parole di Matteo Diamante, Ignazio Moser e Andrea Cerioli su Instagram. Prima di questo momento da incubo che ha rovinato la loro giornata, che si sperava potesse essere migliore.