Il pubblico dell’Isola dei Famosi aveva subito notato che Simone Antolini fosse assente nella puntata dell’8 maggio e infatti l’inviato Alvin ha subito comunicato la ragione di questa mancata presenza. Purtroppo non ci sono state buone notizie sul compagno di Alessandro Cecchi Paone, che ha avuto dei problemi di salute. Proprio Ilary Blasi ha interpellato il suo stretto collaboratore del programma per chiedergli maggiori informazioni e si è scoperta quindi tutta la verità.

L’Isola dei Famosi è uno dei reality show più difficili perché mette davvero a dura prova il fisico dei concorrenti. E anche Simone Antolini ne ha pagato le conseguenze, come era già successo a Paolo Noise e nelle ultime ore anche a Fiore Argento. Quindi, il partner di Cecchi Paone non ha presenziato all’appuntamento in diretta su Canale 5 e la speranza dei suoi fan è di poterlo rivedere presto, almeno nei daytime della trasmissione.

Leggi anche: “Voi mi chiedete di fare così”. Isola dei Famosi 2023, imbarazzo in diretta: Nathaly choc





Isola dei Famosi, Simone Antolini assente: cosa gli è successo

Parlando della sorella di Asia Argento, sempre durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, oltre a soffermarsi su Simone Antolini, Alvin ha spiegato che Fiore è stata soccorsa dai medici ed è stata costretta a mettersi un tutore al piede, a causa di un infortunio al mignolo. Quindi, nulla di particolarmente preoccupante. Mentre il compagno di Cecchi Paone non ha proprio partecipato alla diretta e anche per lui ci sono problematiche di natura fisica.

A frenare Simone Antolini è stato un improvviso malore, che non gli ha permesso di essere presente alla puntata dell’Isola. Anche per lui l’intervento dei sanitari si è reso necessario, ma lo stesso Alvin ha rivelato di non poter dare tutte le informazioni perché non ci sono ancora diagnosi precise dei dottori. Ma sembra che abbia sofferto di un calo di pressione. Anche per lui non dovrebbe essere nulla di grave, quindi la sua esperienza in Honduras dovrebbe proseguire.

Intanto, nel corso della diretta, Nathaly Caldonazzo ha avuto uno scontro con Vladimir Luxuria e ha rivelato una cosa sugli autori: “Sono loro a farmi parlare di Alessandro Cecchi Paone”. Ed è quindi scoppiato un vero e proprio caos.