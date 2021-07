Clamoroso quanto si starebbe consumando dietro le quinte di Mediaset. Soltanto qualche giorno fa è stato presentato il palinsesto del ‘Biscione’, con numerose novità per la prossima stagione, a partire dall’addio dopo 25 anni di Alessia Marcuzzi e dal ridimensionamento di Barbara D’Urso. E ora si starebbe per materializzare la cancellazione di uno storico programma, seguitissimo da milioni di telespettatori. La voce infatti è sempre più insistente e chissà se non troverà subito conferme.

La Marcuzzi aveva parlato così qualche giorno: “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me. Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”. E nonostante Pier Silvio Berlusconi avesse nuovamente aperto le porte alla presentatrice, lei sembra ancora molto determinata a continuare sulla strada intrapresa. E pare che il suo futuro possa essere il canale Discovery.

Stando a quanto è stato riferito dal ben informato sito ‘Dagospia’, potrebbe ben presto chiudere i battenti ‘L’Isola dei Famosi’, condotta quest’anno da Ilary Blasi e che ha visto trionfare lo youtuber Awed. A quanto pare, Mediaset vorrebbe puntare su altro e potrebbe dare il benservito alla trasmissione e alla presentatrice. Anche se quest’ultima potrebbe ritrovarsi a condurre un vecchio programma che potrebbe ritornare in auge nei prossimi mesi. Andiamo a scoprire di più cosa sta emergendo.





‘Dagospia’ ha quindi scritto su ‘L’Isola dei Famosi’: “Potrebbe finire in soffitta prima del previsto. Mediaset ha tra l’altro acquistato i diritti de La Talpa per le prossime tre edizioni. I dirigenti avrebbero notato una certa stanchezza nei confronti dell’Isola dei Famosi”. Ma per Ilary Blasi non ci sarebbero solo notizie negative, infatti se il reality show che si è svolto in Honduras non dovesse essere riconfermato, potrebbe assumere la guida de ‘La Talpa’, che tornerebbe dopo tanti anni a far divertire il pubblico.

Se ‘L’Isola dei Famosi’ non dovesse esserci, oltre a ‘La Talpa’ per Ilary Blasi è pronto un nuovo format. Si chiama Star in the star ed è il nuovo show musicale di Canale 5 che andrà in onda in autunno. Sarà un mix tra fra Tale e quale show, con l’elemento imitazione di un cantante e con anche l’elemento indagine, ovvero cercare di scoprire chi si cela dietro quel pesante mascheramento.