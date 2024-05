Puntata scoppiettante a L’isola dei Famosi, subito animata da un accesissimo scontro tra i due naufraghi a rischio eliminazione: Greta Zuccarello – poi eliminata quasi a furor di popolo, ovvero con il 66% dei televoti – e Artur Dainese. Ma è successo dell’altro. Karina Sapsai, l’ultima arrivata tra i naufraghi, non ha avuto neanche il tempo di sbarcare in Honduras, che è diventata subito leader del gruppo, finalmente riunito, dopo aver vinto la fatidica prova del fuoco. E questo ha suscitato talune proteste e critiche, da lei incassate senza imbarazzo, e ha trovato un difensore d’eccezione in Dario Maltese. Ricostruiamo cosa è accaduto.

Leggi anche: “Ma che sei matto?”. Isola dei Famosi, Aras sconvolge tutti: la frase choc in diretta





Da ultima arrivata a leader

Il fatto che Karina sia subito divenuta leader dei naufraghi ha fatto storcere il naso, in particolare, a Matilde Brandi, Khady Guede e Greta Zuccarello. Ma lei non si è ffatto scomposta: “Mi aspettavo queste critiche – ha detto, sollecitata dal conduttore, Vladimir Luxuria – perché sono nuova e critiche ovvio che arriveranno, soprattutto perché gli altri vivono qua da tanto tempo…Io sono qua da una settimana…”. E qui interviene la stessa Luxuria: “Anche se sei arrivata da una settimana tu sei una naufraga come tutti gli altri eh…Non è che se sei arrivata dopo gli altri allora devi essere trattata peggio…”. Infine, a prendere la parola è l’ospite e opinionista Dario Maltese.

Una strategia dei naufraghi?

“Mi sembra sempre chiara la tecnica…Designano una vittima e poi cercano il modo di farla fuori…”. Queste le parole forti di Maltese, che si riferisce soprattutto alla nomination-lampo della nuova arrivata, pressoché inspiegabile data la tempistica, da parte di Edoardo Stoppa. E ancora: l’intero cast dei naufraghi, a suo dire, avrebbero messo in atto una strategia per cercare di farla fuori.

Chi è (davvero) Karina Sapsai

Per chi ancora non abbia preso confidenza col nuovo volto dell’Isola, scopriamo chi è davvero Karina Sapsai. Modella e influencer 34enne, la giovane russa è nativa di Vladivostok. Madre russa e un padre ucraino (dunque immaginiamo il travaglio interiore da quando è scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina), sin da bambina sviluppa una passione per il teatro e il cinema. La sua carriera nel mondo dello spettacolo prende il via quando, a 18 anni, partecipa a un concorso di bellezza nella sua città natale. Dopo il concorso, ha condotto un programma televisivo per ragazzi in Russia, così catturando l’attenzione di talent scout del settore della moda.