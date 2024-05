“Voglio trom***”. Isola dei Famosi, la frase choc di Aras. Imbarazzo estremo in diretta. È successo durante la decima diretta del programma condotto da Vladimir Luxuria. Il ragazzo, in collegamento con Joe Bastianich, racconta una cosa che la padrona di casa è costretta a censurare, almeno in parte.

>> “No, lo ha fatto in diretta”. Isola dei Famosi, Edoardo choc: la regia stacca ma si vede tutto

Andiamo con ordine però, perché ieri sera è successo davvero di tutto, risse in studio, gesti non proprio signorili in diretta e adesso anche una frase che probabilmente resterà negli annali di questo programma. Solo qualche istante prima, Edoardo Franco è riuscito a parlare col suo amico e collega Joe Bastianch, in diretta dallo studio. Lo chef in Italia gli ha spiegato che deve concentrarsi su sé stesso e deve smetterla di pensare sempre al gruppo e che oramai è un tutti contro tutti.





“Mi stai rendendo molto fiero del tuo percorso, sto pensando alle prime settimane, che è stata dura – gli dice Bastianich – Io e te condividiamo un’ironia sulla vita e abbiamo anche attraversato momenti difficili tra di noi”. E ancora: “Ti do però un consiglio: adesso è passato il momento del gruppo, che era sempre importante”. Il ragazzo però, mentre ci parla si aggiusta le parti intime… “Si è sistemato i gioielli di famiglia”, scrive qualcuno sui social.

Aras ringrazia Joe Bastianich per avergli insegnato l'italiano ❤️‍🩹#Isola pic.twitter.com/vuPwaktPVS — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2024

Eh sì, forse il giovane chef era convinto di non essere ripreso. Altra gaffe estrema con Aras. Luxuria prima gli fa i complimenti per aver imparato a parlare italiano con così poco tempo, poi il ragazzo ha spiegato che si impegna tanto ad ascoltare. A questo punto l’attore di Terra Amara saluta in studio Joe Bastianich.

"Se impara l'italiano con le litigate, non so che parole impara" 😂😂

Sonia commenta il metodo di studio di Aras#Isola pic.twitter.com/zCPFhlf9fo — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2024

Trombare 😂😂😂

Aras fa morire #Isola — Ragazza Tosta 😍 (@ragazzatosta) May 22, 2024

ARAS IO TI AMO #isola

GRAZIE JOE, L’IMPORTANTE È SEMPRE SAPER TROMBARE, HAI RAGIONE — evelin (@feelingsohappy_) May 22, 2024

Aras però dice all’amico: “Ricordi la parola in italiano… trom***e?”. Vladimir Luxuria allora lo ferma subito e censura la faccenda. Joe però continua: “Ho spiegato ad Aras. Lui vuole suonare la tromba e io gli ho detto che è importante essere un grande trombatore”. Luxuria allora commenta: “un terreno molto pericoloso”. Anche Aras risulta molto amato dal pubblico, sarà lui il vincitore di questa edizione dell’Isola?

