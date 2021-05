Poche ore alla semifinale a sale la tensione. Protagonista Andrea Cerioli. Sarà una puntata esplosiva quella che andrà in onda stasera con la guerra tra i naufraghi ormai accesissima per la vittoria finale. Secondo i bookmakers i nomi papabili per la vittoria sono quattro: Valentina Persia Awed, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Anche se si è parlato di flop, in realtà la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi ha ottenuto un riscontro positivo in termini di ascolti.



Si parla di una media del 15% di share nei due appuntamenti settimanali, che hanno portato a importanti introiti economici per Mediaset. Partita dal 21,68% con 3.602.000 spettatori, il pubblico ha perso interesse puntata dopo puntata, ma come anticipato da Blogo il reality show resterà su Canale 5 per altre due edizioni. Il programma tornerà infatti già a partire dal prossimo anno tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2022 e sembra che alla conduzione sia stata confermata Ilary Blasi.



Intanto oggi due naufraghi si contenderanno l’accesso in finale: l’ex pupo de ‘La pupa e il secchione viceversa’ Matteo Diamante e l’ex campionessa di sci Isolde Kostner. Come riporta il sito Biccy, secondo i bookmakers sarà la naufraga a superare la nomination e ad arrivare (nuove nomination permettendo) in finale. Sarà quindi Matteo Diamante a dover abbandonare l’Isola dei famosi e tornare in Italia.







Proprio Diamante è stato al centro delle attenzioni, pizzicato da Adrea Cerioli. Tutto è successo dopo che Matteo ha allungato di proposito il tempo necessario a finire per esasperare il gruppo. “Mi diverte tantissimo fare innervosire Andrea Cerioli”, ha spiegato Matteo durante una confessionale, “Lui e tutti gli altri. Mangiano in una maniera troppo veloce”. Provocazione che ha colto nel segno.



“Mangia come una cheerleader”, lo ha prima apostrofato il naufrago sottendendo chissà quale paragone. “Ci mette due ore a mangiare 20 grammi di spaghetti. Lo prenderei a tibiate nei reni”. Ma Matteo non si è offeso. Al contrario, il fastidio manifestato da Andrea Cerioli l’ha spronato a dedicare maggiore attenzione all’impresa di sfinire l’avversario: “Come godo ad andare sempre più piano e vedere loro che impazziscono”.