Nell’edizione attuale de ‘L’Isola dei Famosi’ è tornato in veste di inviato dall’Honduras Alvin, amatissimo dal pubblico e invocato a gran voce da tutti coloro che non avevano gradito il lavoro svolto l’anno scorso da Massimiliano Rosolino. Il sito ‘Novella 2000’ ha anche riportato qualche dichiarazione dell’uomo a proposito del reality show: “Ho bisogno di almeno due/tre settimane per capire di che pasta sono fatti. Ilona Staller al momento è il personaggio che più mi incuriosisce. Penso di parlare a nome anche del pubblico”.

Queste parole Alvin le ha proferite a ‘SuperGuidaTv’, dove si è anche soffermato sulla conduttrice Ilary Blasi: “Con Ilary mi trovo bene e sono ormai 20 anni che ci conosciamo. Abbiamo affrontato questi anni da amici ma anche guardandoci professionalmente. La prima esperienza che abbiamo vissuto insieme era stata quella di Top of the Pops. È bello riuscire a far convergere le strade. Abbiamo lo stesso tipo di ironia, ci capiamo al volo. Ora ci sarà la distanza che è sempre un incognito all’Isola dei Famosi”.





Ma c’è stato praticamente un altro Alvin nel passato. Infatti, oggi lo conosciamo così, con il suo viso limpido, i capelli di media lunghezza e un atteggiamento impeccabile. Ovviamente non c’è niente da dire sul suo atteggiamento, infatti sicuramente è sempre stata un’ottima persona, ma è il look ad essere stato stravolto anni fa. Quando era solamente un ragazzo, ne aveva uno davvero clamoroso. E la sua foto inaspettata ha colto tutti di sorpresa, diventando virale in pochissimo tempo.

Nelle ultime ore, come ha riferito ‘Novella 2000’ sul suo sito, è stata diffusa una foto che immortala Alvin quando era un ragazzo. Nell’immagine in questione c’è l’inviato de ‘L’Isola dei Famosi’ con i capelli decisamente molto lunghi, in stile rasta. Praticamente non lo avrebbe riconosciuto quasi nessuno. Visto il clamore che sta riscuotendo questo scatto, chissà se il diretto interessato fornirà qualche dettaglio su quel periodo della sua vita e sulle ragioni che lo hanno indotto a scegliere quel look insolito.

Intanto, a ‘L’Isola dei Famosi’ l’inquadratura si è spostata su Lory Del Santo. La regista, che questa volta ha deciso di partecipare al reality in coppia con il compagno Marco Cucolo, non si è resa conto della presenza di un grosso pezzo di legno e mentre indietreggiava è inciampata finendo per terra. Clemente Russo e Laura Maddaloni si sono precipitati da lei per sincerarsi che tutto andasse bene e per fortuna non è successo niente di serio.