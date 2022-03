Il GF Vip 6 sta per finire e L’Isola dei Famosi 2022 sta per iniziare. Chiuso un reality show se ne apre subito un altro su Canale 5. Il passaggio del testimone tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi avverrà il prossimo 21 marzo, pochi giorni dopo dunque la finalissima del più lungo GF Vip della storia.

Fra tre settimane circa, dunque, ritroveremo Ilary Blasi al centro dello studio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 in compagnia degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. In Honduras ci sarà invece Alvin. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, sono ancora incerte le informazioni. Per il momento, infatti, si tratta principalmente di indiscrezioni ma stando a quanto trapelato finora, il cast avrà due formazioni: coppie contro concorrenti singoli.

L’Isola dei Famosi 2022, la voce sui kit di sopravvivenza

Come detto, al momento la produzione de L’Isola dei Famosi 2022 non ha ufficializzato alcun vip, ma nel corso di queste settimane sono usciti molti nomi ormai dati per certi. Tra le coppie dovremmo trovare Lory Del Santo col fidanzato Marco; Guendalina Tavassi col fratello Edoardo; Clemente Russo con la moglie Laura; Carmen Di Pietro col figlio Alessandro; Jeremias Rodriguez col padre Gustavo e due componenti del gruppo I Cugini di Campagna.





Nel cast dei concorrenti che gareggeranno singolarmente dovrebbero esserci Ilona Staller, Floriana Secondi, Roberta Morise, Gianluca Tornese, Nicole Daza, Nicolas Vaporidis, Ilaria Galassi, Matilde Brandi, Estefania Bernal, Marco Melandri e infine Antonio Zequila. Ma ora circola un’altra voce che riguarda i kit di sopravvivenza, quelli che racchiudono cioè oggetti base e indispensabili che possono servire nel corso di questa avventura ai naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022.

Ma stando a quanto riporta Deianira Marzano, quest’anno ci sarebbe una novità all’Isola dei Famosi 2022. Alcune fonti vicine all’influencer che lavorano alla trasmissione avrebbero confermato che i naufraghi avranno a disposizione anche dei contraccettivi. Mai successo finora al reality, ammesso che sia tutto vero, che i concorrenti avessero anche preservativi in dotazione.