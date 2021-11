Mancano ancora un po’ di mesi all’inizio dell”Isola dei Famosi’, che sarà condotta ancora una volta da Ilary Blasi, ma nonostante questo sono già spuntate fuori delle voci interessanti sul reality show. Per l’esattezza sono già stati fatti i nomi dei primi quattro concorrenti che dovrebbero darsi battaglia. La macchina organizzativa del programma si è comunque già avviata da tempo, non a caso i vertici avrebbero già contattato alcuni nomi importanti che potrebbero dire presto sì.

Dopo tante voci sul suo conto, poi per Ilary Blasi era arrivata la notizia più rassicurante. Ilary Blasi tornerà quindi a condurre l”Isola dei Famosi’ su Canale 5 nel 2022. Dunque, la trasmissione è stata riconfermata così come il nome della presentatrice. Nonostante il disastro con ‘Star in the star’, Mediaset vuole darle ancora fiducia. Al suo fianco dovrebbe esserci, salvo clamorosi colpi di scena, Massimiliano Rosolino in veste di inviato. Anche per lui si tratterebbe del secondo anno di fila nella trasmissione.

Trattative in stato avanzato per l”Isola dei Famosi’ sarebbero in corso in particolare con quattro persone. Si tratta di un uomo e di tre donne e sull’isola potremmo vedere insieme anche una mamma e una figlia vip, oltre alla moglie di un concorrente del ‘GF Vip 6’. Inoltre, ci sarà anche un ex fidanzato della showgirl Pamela Prati, che oggi lavora nel settore luxury delle automobili ma che è appunto conosciuto nel mondo dello spettacolo proprio per questa storia d’amore con l’ex del ‘Bagaglino’.





Innanzitutto, per quanto riguarda l’ex di Pamela Prati, stiamo parlando esattamente di Luigi Oliva. Ad anticipare questa notizia è stato il settimanale ‘Oggi’. Inoltre, il settimanale ‘Chi’ ha tirato fuori dal cilindro un altro nome suggestivo, ovvero quello della moglie di Aldo Montano, l’atleta originaria della Russia Olga Plachina. E grande curiosità c’è soprattutto per le altre due donne, che sono come detto madre e figlia. E lei ha inoltre un papà famosissimo in Italia e anche in molte parti del mondo.

E si tratta proprio di Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi, che potrebbero recarsi insieme all”Isola dei Famosi’ dell’anno prossimo, stando ai rumor lanciati dalla rivista ‘Vero’. Non resta che aspettare le comunicazioni ufficiali del reality show di Ilary Blasi, anche se molto probabilmente bisognerà pazientare un po’. L’inizio del programma non avverrà prima di marzo o aprile del 2022.