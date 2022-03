Finito il ‘GF Vip’, le attenzioni del pubblico di Mediaset si stanno spostando sull’inedita conduzione di Barbara D’Urso de ‘La Pupa e il Secchione Show’ su Italia 1 e soprattutto su ‘L’Isola dei Famosi 2022’ che presenterà Ilary Blasi. Proprio quest’ultima, insieme a Carmelita, è stata ospite alla finale del reality show di Alfonso Signorini. Ma ora ha deciso di svelare qualche aneddoto interessante sul suo programma. Infatti, i concorrenti resteranno sorpresi sin dal loro arrivo sulla spiaggia dell’Honduras.

Oltre a soffermarsi su ‘L’Isola dei Famosi’, Ilary Blasi è stata punzecchiata da Signorini sulla sua presunta crisi con Francesco Totti: “A proposito di coppie e di triangoli, visti i rumor che sento sul tuo conto e di Francesco Totti, vuoi dirmi qualcosa? Che cosa dovrei sapere? Vuoi dirmi qualcosa? Io leggo che sei separata e che devi divorziare. Se vuoi posso prestarti Alex Belli. Lui è sempre pronto a l’amore libero devi sapere”. E lei: “Non sai davvero nulla te? Dovresti essere informato tu. Comunque sì dicono che sono separata in casa e che divorzio”.

Ilary Blasi ha voluto riferire qualche dettaglio interessante su ‘L’Isola dei Famosi’ a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. A proposito dei concorrenti ha innanzitutto affermato: “So che si sono addestrati da soli e che hanno visto dei tutorial per imparare ad accendere il fuoco e pescare. C’è anche chi è andato in Sardegna per imparare dai pescatori ad usare la lenza. Quest’anno l’edizione sarà focalizzata ancora di più sui rapporti tra i concorrenti e ci concentreremo sul gioco, sui naufraghi e sulle dinamiche tra di loro”.





Poi Ilary Blasi ha aggiunto ancora su ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, parlando sempre de ‘L’Isola dei Famosi’: “C’è più di un nome che mi incuriosisce e c’è quello sicuramente di Ilona Staller. Ha fatto altri reality, ma non in Italia, vediamo che atteggiamento avrà. Sono molto simpatici Guendalina Tavassi e suo fratello perché hanno anche una bella energia. Poi rivedremo Floriana dopo il Grande Fratello che ha vinto. Non ha fatto altri reality finora. E infine mi incuriosiscono senza ombra di dubbio i Cugini di Campagna”.

Ma questo è stato il retroscena più curioso di Ilary Blasi: “Le coppie sono dette pezzi di cuore perché ogni concorrente parte con una persona cara: un amico, un parente, il fidanzato.. In questa fase cerchiamo di non far incontrare i due gruppi, anche per creare l’effetto sorpresa. Scopriranno solo una volta arrivati in Honduras chi c’è nell’altro schieramento. Le coppie giocano come unico concorrente, finché restano insieme l’eliminazione varrebbe per entrambi”.