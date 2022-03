Mancano davvero pochi giorni all’inizio de ‘L’Isola dei Famosi 2022’ e Ilary Blasi non vede l’ora di potersi ripresentare davanti ai telespettatori per una nuova elettrizzante avventura televisiva. Ma il reality show, ancor prima di iniziare, sta creando alcuni grattacapi alla conduttrice, che ha dovuto fare i conti con notizie non proprio straordinarie. Adesso, stando alle ultime indiscrezioni, tutto si sarebbe risolto e la moglie di Francesco Totti può tirare un grande sospiro di sollievo.

Parlando de ‘L’Isola dei Famosi 2022’, Ilary Blasi ha rivelato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’: “Cosa farò dopo L’Isola dei Famosi? Non lo so. [Il reality, ndr] dovrebbe finire al massimo la prima settimana di giugno, di mezzo c’è l’estate.. e poi chissà”. Ha anche detto, Ilary, abituata a fare le ore piccole per via della diretta, riguardo a quello che succede dietro le quinte dell’Isola: “Mangio prima della puntata, ma non tantissimo: riso e pollo”. Vediamo adesso cosa è emerso, stando alle ultime notizie di ‘TvBlog’.

Proprio ‘TvBlog’, come spiegato da ‘Novella 2000’ in queste ore, aveva riferito in anteprima una notizia negativa relativa a ‘L’Isola dei Famosi 2022’ e in particolare a due protagonisti, ovvero Alvin e Ilona Staller: “Alvin è risultato positivo al Covid, quindi per il momento non partirà per l’Honduras in attesa di negativizzarsi, a questo proposito sono attesi i risultati di nuovi test nelle prossime ore. Fra i naufraghi poi giungono voci di Ilona Staller positiva al Covid-19. Vedremo dunque nei prossimi giorni come evolverà la situazione”.





Ma ora ‘TvBlog’ ha annunciato una notizia bellissima riguardante proprio i due volti de ‘L’Isola dei Famosi 2022’: “Giunge notizia che il buon Alvin si è per fortuna negativizzato, è quindi pronto a partire per l’Honduras per occuparsi dei collegamenti nel corso del prime time de L’Isola dei Famosi 2022, oltre che degli appuntamenti del day time. Stando alle ultime notizie anche Cicciolina si sarebbe negativizzata, quindi pronta a partire per l’Honduras per affrontare il reality show”.

Si era vociferato con forza che Vladimir Luxuria potesse non iniziare solamente come opinionista, ma essere inviata in Honduras per sostituire Alvin. Invece quest’ultimo è stato in grado di recuperare subito dal coronavirus e dovrebbe rispondere presente. Stessa cosa Ilona Staller, che fortunatamente non dovrebbe rinunciare alla sua esperienza televisiva.