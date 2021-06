La semifinale dell’Isola dei Famosi è andata in onda senza fare alcuna piega. Ne è ben consapevole Gilles Rocca, che se n’è accorto immediatamente una volta tornato a casa. Il naufrago ha sempre avuto all’Isola una parte piuttosto attivo, partendo da leader e poi finendo fra le polemiche. Attore e già vincitore di un programma tv, “Ballando con le stelle”, si aspettava un’avventura differente.

Sull’Isola dei Famosi 2021 Gilles Rocca è stato accusato di essere troppo violento, con scatti d’ira esagerati. A confermarlo è stata anche Daniela Martani una volta tornata in Italia. L’attivista ha infatti ribadito quanto l’attore potesse essere a rischio scatti d’ira da un momento all’altro, oltre al fratto di uscirsene fuori con trovate effettivamente maschiliste.

Le parole di Gilles Rocca: “Se avessi avuto l’opportunità e la possibilità di stare su un set – ha raccontato in un’intervista a SuperGuida Tv – non avrei mai scelto di fare il reality. In generale non amo questo genere di programmi e ho cercato di tenermene alla larga in questi anni. Ovviamente, non sputo nel piatto in cui ho mangiato. Ci sono delle modalità che non mi piacciono e che vanno oltre lo spettacolo televisivo. Nonostante siano passate settimane dalla mia eliminazione, continuo a leggere dichiarazioni polemiche. Il fatto che si volesse a tutti i costi cercare la lite è qualcosa che mi ha fatto uscire fuori di testa”.





Gilles è andato un po’ in crisi durante la sua avventura, ma ha deciso di non ritirarsi: “Non mi sarei mai ritirato perché la decisione spetta al pubblico. E poi in quel caso avrei dovuto pagare una penale. Al di là di questo, penso che il pubblico abbia capito il mio stato d’animo. Anche mia madre aveva votato per farmi uscire”.

“Non mi rimprovero nulla. Io credo che in un reality uno debba risultare il più autentico possibile. Nella vita se qualcuno mi accusa di qualcosa che non corrisponde a ciò che sono reagisco con rabbia. Puntualmente, sull’Isola mi trovavo ad essere attaccato per cose che non erano mai successe in Palapa durante la diretta della trasmissione. Ogni volta cadevo dalle nuvole”.