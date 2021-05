“Questo è un problema”. Isabella, c’è il colpo di scena col suo nuovo cavaliere a UeD

Uomini e Donne, tutti gli occhi su Isabella Ricci. La dama dai capelli di ghiaccio è sempre più protagonista del dating show di Maria De Filippi. Nella nuova puntata di giovedì 27 maggio, in onda a partire come sempre dalle 14:45 su Canale 5, ne vedremo davvero delle belle. Naturalmente, essendo questa una nuova versione, Trono Over e Trono Classico andranno a braccetto. Come prevedibile l’ingresso in scena di Isabella, donna dalle mille risorse, ha scatenato la reazione delle altre ‘big’ presenti in studio.

In primis di Gemma Galgani, persona, stile e carattere di un universo lontano rispetto a quello della nuova dama. E secondo voi, quale sarà stato l’attacco rivolto a Isabella? Ma è ovvio: per Gemma la nuova arrivata sarebbe una ‘fredda calcolatrice. Ora, visto che stiamo parlando di donne molto agguerrite, Tina Cipollari potrà mai mantenere la calma e farla passare liscia alla sua acerrima rivale? La risposta è semplicissima: no. E infatti è qui che inizia un nuovo capitolo di UeD…

Di fronte alla ‘sparata’ di Gemma Galgani nei confronti di Isabella Ricci l’opinionista Tina Cipollari non può, anzi non vuole trattenersi. Tina accusa Gemma di essere gelosa della nuova dama di UeD, insomma quest’ultima le potrebbe rubare la scena. Ma la Galgani rilancia, affermando che a suo parere la frequentazione di Isabella con il corteggiatore Andrea è davvero molto, molto strana. Tra i due, infatti, nonostante si vedano da giorni, non è scattato ancora neppure un bacino.





A questo punto Isabella Ricci non può far altro che replicare. La nuova dama spiega che ognuno ha i suoi tempi. E anche Andrea dice che non c’è motivo di correre. E voi da che parte state? Siete con Gemma oppure con Isabella? Intanto nella nuova puntata si parlerà anche d’altro, ovvero di quello che sta combinando Armando Incarnato. Di fronte al cavaliere ci sono due donne, Camilla e Marina. Con la prima Armando è uscito già due volte, ma c’è qualcosa non lo convince, si sente come respinto.

L’altra donna che Armando Incarnato sta conoscendo è Marina. Con quest’ultima la situazione è ben diversa. Qui l’attrazione fisica c’è e si vede. I due, infatti, si sono baciati. Tante storie e intrecci anche in questo penultimo appuntamento di Uomini e Donne. Come sapete, infine, Isabella Ricci è in pensione, mentre Andrea lavora. Dunque la dama, che vuole un uomo che trascorra con lei tanto tempo, proseguirà la relazione o deciderà di rompere?