Amici 23, protagonista assoluto della puntata del serale andato in onda ieri sera su Canale 5 è stato Mida. Il giovane rapper italo-venezuelano si è esibito numerose volte nel corse delle sfide lanciate dai professori e alla fine si è ritrovato al ballottaggio contro Martina. Tutti pensavo che sarebbe uscito lui, Martina era data infatti tra i possibili vincitori di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Invece a sorpresa Mida si è salvato.

Mida è arrivato alla puntata di ieri dopo una settimana molto complicata. Prima ci sono state le accuse che gli hanno messo i suoi ex compagni di classe, già eliminati, Nicholas e Lil Jolie. Critiche sul lato personale e non su quello artistico, secondo le quali il rapper non si sarebbe comportato correttamente con la sua ex fidanzata Gaia, conosciuta proprio durante il talent show e poi mollata.

Amici 23, Mida e le voci di un altro flirt in casetta. Parla l’allieva

Mida ci è rimasto malissimo. Qualche giorno dopo il cantante ha vissuto un altro momento triste, a causa del guanto di sfida lanciato dalla sua prof Lorella Cuccarini: Mida contro Holden. Il primo ha ritenuto il guanto non equo. Da qui ne è nata una discussione con Holden, quest’ultimo infatti ha letto nelle parole di Mida messaggi che non gli sono piaciuti. Dopodiché Mida si è confrontato con Lorella Cuccarini ed è scoppiato a piangere. Ma alla fine però si è deciso ad accettare il guanto.

Ironia della sorte nella puntata del Serale Mida ha vinto poi la sfida a mani basse, senza neanche doversi esibire, perché Holden non ha fatto in tempo a preparare la sfida. Punto assegnato a tavolino.

Nelle settimane scorse si era parlato inoltre di un avvicinamento tra Mida e la sostituta di Gaia. Come tutti ricordano infatti la fidanzata del rapper a causa di un infortunio è stata costretta a fermarsi. Al suo posto si è esibita una “riserva”, la ballerina Aurora Ranvestel, che in quei giorni ha vissuto in casetta insieme a tutti gli altri ragazzi.

Aurora poco ha rivelato poco fa come stanno le cose tra lei e Mida. Come riporta Novella 2000, sui social hanno fatto alla ballerina le seguenti domande: “Con Mida hai legato? Che tipo di rapporto avevate?” .“Raga – ha risposto lei – letteralmente solo quello che avete visto. Mi faceva le tisane prima di dormire e ogni tanto parlavamo facendoci grosse risate, perché è un tipo molto divertente. Ma non abbiamo mai avuto modo di raccontarci o legarci più di tanto rispetto ad altri”.