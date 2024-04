Uomini e Donne, l’ultima puntata andata in onda è iniziata con uno scoop e proseguita con un clima tutt’altro che allegro. ‘Colpa’ dell’ennesima segnalazione su Mario arrivata a Ida Platano: le hanno detto di averlo visto con una ragazza spagnola uscire dalla camera di un B&B e lui avrebbe anche cercato di nascondersi, non riuscendoci. Entrato in studio ha smentito subito tutto anche perché si trovava dal barbiere in quel preciso momento, poi si è recato in un negozio per provare degli abiti.

Ha negato tutto e spiegato che la ragazza con cui è stato avvistato esiste davvero, ma è solamente una sua amica. Alla fine, Gianni Sperti ha chiamato sia il barbiere, sia il proprietario dell’atelier, che hanno confermato la versione di Mario. Ida, così, ha deciso di credere al suo corteggiatore, anche se era molto turbata da tutta la situazione. E infatti le anticipazioni ci dicono che alla fine lo eliminerà, ma questa è un’altra storia.

UeD, scoop su Tina Cipollari

Ma, si diceva, la puntata del 24 aprile di Uomini e Donne è cominciata con lo scoop che Maria De Filippi ha voluto rendere noto anche al suo pubblico. Scoop che riguarda Tina Cipollari, suffragato anche da un articolo di giornale poi apparso sul led dello studio. La conduttrice ha quindi chiesto alla sua opinionista se davvero ha avuto una storia con Giucas Casella.

La reazione di Tina Cipollari? Sulle prime non è riuscita a trattenere le risate, poi ha rilasciato alcune dichiarazioni con grosso imbarazzo. Ha detto di non ricordare nel dettaglio quanto accaduto tempo fa con l’illusionista ma dalle sue parole molti hanno capito che qualcosa c’è stata: “Io non me lo ricordo. Lo direi, ma non mi ricordo di questa passione consumata alle Maldive. A Cefalù però ci siamo stati, questo sì è vero. È sempre stata un’amicizia affettuosa la nostra”.

Questo sì che è un vero SCOOP! #UominieDonne pic.twitter.com/61Yn6thDQC — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 24, 2024

Questo ‘scoop’ è apparso di recente fra le pagine di NuovoTv, con le dichiarazioni di Giucas: “Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”.