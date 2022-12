“Non è vero quello che dicono”. Ilary Blasi, le chiacchiere stanno a zero: si scopre tutto

Ilary Blasi, la verità sul suo futuro all’Isola dei Famosi viene fuori. Succede nelle ore in cui sta facendo discutere l’intervista rilasciata dall’ex marito di Noemi Bocchi Mario Caucci che, di fatto, ne rimette in discussione l’immagine. “Noemi È una donna che ti prende. È una bella donna, quando vai in giro con lei suscita un certo effetto: è sempre curata, molto ben vestita, attenta al dettaglio estetico”. “Stava studiando e doveva portare a termine l’università. Quando è nata Sofia, ha dovuto interrompere. Poi mi ha detto: “Vorrei continuare a studiare”.



E io: “”Nessun problema”. Dopo che è nato Tommaso mi ha detto: “Vorrei riprendere di nuovo”. E io l’ho iscritta per la terza volta, pagando anche gli anni in cui non aveva frequentato. Leggo sui giornali che si è laureata in Economia e sarei contento, vorrebbe dire che tutto quello che ho investito è servito, mi farebbe piacere sapere che si è laureata ma non mi risulta”.

Ilary Blasi confermata per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi



“Ha iniziato a essere insofferente perché abitavamo a Tivoli. Rappresento la terza generazione di una famiglia importante, che ha basato la propria storia sul lavoro e sulla creazione in questo territorio di aziende importanti che danno la possibilità a tante famiglie di vivere. Ma tutta questa notorietà crea anche una strettoria: a Tivoli non ti puoi permettere di avere atteggiamenti e una vita sopra le righe”.



“In una piccola comunità tutti sanno chi sei, dove vai, cosa fai, è una realtà che ti tiene stretto. Lei voleva andare a vivere a Roma, diceva che lì avremmo potuto muoverci con maggiore libertà. Soltanto dopo capiì il vero motivo per cui voleva andare a vivere a Roma”. Tornando a Ilary, la bomba sul suo futuro la sgancia The Pipol.



Si legge sulla pagina Instagram: “Chi condurrà l’Isola dei Famosi? Semplicemente chi l’ha portata avanti con successo negli ultimi due anni ovvero: Ilary Blasi. Nonostante ci sia stato ‘qualcuno’ o meglio ‘qualcuna’ che si è proposta per prendere il posto della conduttrice forse pensando che il delicato momento ‘privato’ potesse allentare la Blasi dal suo lavoro, ha pensato male. Ilary, è ben salda nella sua posizione, sta valutando alcuni profili e ha già iniziato le sue riunioni. Inoltre per lei è pronto un nuovo progetto al momento top secret. La Blasi si conferma una professionista che scinde il privato dal lavoro. Amen per chi è rimasto a bocca asciutta e la guarderà da casa”.