Colpo di scena al Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, durante la puntata andata in onda venerdì 4 marzo sera su Rai 1. L’appuntamento si è aperto con lo spareggio tra Drago e Pinguino, che poi è stato vinto dal secondo.

Poi le performance con le maschere in gara: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, e il Drago. Nell’ultima puntata due maschere hanno dovuto abbandonare il gioco: Cavalluccio Marino e l’Aquila sono stati eliminati e hanno così svelato la loro vera identità, ovvero Cristina D’Avena e Alba Parietti. Durante la puntata le esibizioni della maschere in gara con la partecipazione degli ospiti.

Il Cantante Mascherato, Pinguino vince il duello ma c’è il colpo di scena

Il duello tra Pinguino e Drago e stato vinto dal primo ma inaspettatamente il concorrente ha deciso di abbandonare il gioco e per questo motivo la maschera resterà in gioco, solo che dalla prossima settimana ci sarà un nuovo concorrente. “Il problema è che mi ha chiamato la mia pinguina e mi ha detto che aspetta un uovo e siccome ha preso accordi per andare a mangiare con delle amiche fuori”, ha detto il Pinguino, sotto il quale si nascondeva Edoardo Vianello. Caterina Balivo è stata l’unica della giuria a indovinare la sua identità.





Dopo essersi smascherato il cantante ha rivelato: “Non ho l’età per giocare. È una maschera pesante perché questo capoccione è pesante ed ero due centimetri di meno”, ha detto Edoardo Vianello, che ha abbandonato il gioco tra gli applausi lasciando spazio a un nuovo concorrente.

Dentro la maschera di Pinguino c’era Edoardo Vianello.

Si è auto-eliminato, come i Ricchi e Poveri, ma la sua maschera tornerà con un nuovo personaggio misterioso.

Pinguino è il Baby Alieno di quest’anno.#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/7np2syAwMk March 4, 2022

“In questa modalità Pinguino viene smascherato – ha spiegato Milly Carlucci – ma la maschera torna con un altro personaggio misterioso che tu dovrai scoprire la settimana prossima perché il desiderio di Pinguino era quella di restare la maschera in gara. Pinguino si ritira come essere umano, ma la maschera che ha vinto lo spareggio va avanti”.