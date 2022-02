Dodici personaggi super famosi nascosti da una maschera gareggiano tra loro in una sfida all’ultima nota. La reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da quattro elementi, il televoto del pubblico e quello sui social.

Il Cantante Mascherato è tornato e nella seconda puntata dello show Rai condotto da Milly Carlucci i telespettatori hanno conosciuto l’identità di un altro personaggio che si celava dietro a una della maschere in gara.

La puntata è andata in onda senza Francesco Facchinetti. Il giudice del programma in onda il venerdì sera su Rai Uno è infatti risultato positivo al Covid e Iva Zanicchi ha preso il suo posto al banco dei giudici, accanto ad Arisa, Caterina Balivo e Flavio Insinna.





La cantante era già prevista in puntata come ospite per un un duetto con le maschere insieme ad altri artisti come Dodi Battaglia, Morgan, Paolo Belli e Peppino Di Capri. La prima concorrente eliminata è stata Fiordaliso, che si nascondeva sotto la maschera della Gallina. I personaggi ancora gioco sono: La Volpe, La Lumaca, La Medusa, Il Cavalluccio Marino, Il Camaleonte, Il Pinguino, Il Pesce Rosso, Il Pastore Maremmano, Soleluna, L’Aquila e Il Drago.

Piccolo fuori programma: una grande AQUILA per una grande ALBA 🤍 #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/QswclS8PnH February 18, 2022

Venerdì 18 febbraio è stata eliminata un’altra maschera. Aquila ha perso la sfida con con il Pesce Rosso e si è esibita sulle note di Minuetto di Mia Martini. Pareri discordanti per i giudici dello show di Rai Uno. Per Francesco Facchinetti era Alba Parietti, dello stesso avviso anche Iva Zanicchi e Caterina Balivo, mentre per Arisa era Donatella Rettore e per Flavio Insinna Patty Pravo. Sotto la maschera dell’Aquila si nascondeva proprio Alba Parietti.