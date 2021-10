“Sì, l’ho fatto”. Ida Platano, succede dopo la delusione da Marcello. Nessuno ha mai visto così la dama di UeD

Non è un momento facile per Ida Platano. Dopo quella subito da Riccardo Guarnieri per la dama di Uomini e Donne ecco un’altra delusione. Con il cavaliere Marcello non è andata infatti bene. Nonostante le buone premesse la frequentazione si è chiusa. A svelare il motivo della frattura è stato proprio il cavaliere. “Eravamo sul balcone della camera, stavo per baciarti appassionatamente, ma tu sei indietreggiata, ti sei accesa una sigaretta e hai detto di dovermi parlare, non era il momento”.



Parole che Ida Platano non aveva digerito, rispedendo la responsabilità della fine della storia a lui. Davanti allo studio di essere andata oltre il bacio con lui, dunque c’è stato un rapporto di tipo molto intimo: “Sì, sono una mamma ma sono anche una donna. Mi sono lasciata andare perché sentivo cose forti e non me ne vergogno. Sicuramente come dice lui ci vuole tempo, però mi sembra di capire che non sia convinto di continuare, lo vedo titubante”.

Ida Platano ora cerca un nuovo inizio



A sollevare un polverone su Ida Platano pochi giorni fa era stato Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano aveva rivelato come la dama lo avesse contatto lontano dal dating. “Tu mi hai chiamato per sapere come mai io non ti saluto in studio. Forse volevi creare una dinamica a centro studio, perché cosa te ne dovrebbe fregare a te”. Anche qui era arrivata la risposta.







Ida Platano aveva precisato: “Ma è stato lui a cercarmi e mi ha proposto un caffè per parlare, non voglio più uscire con lui”. La verità resta quindi sospesa. Quello che è certo è che la dama abbia deciso di darci un taglio con il passato. Ad iniziare con il look. Nelle ultime ore la bella Ida Platano ha condiviso sui social uno scatto, dove sfoggia un colore di capelli più scuro rispetto al suo castano chiaro con riflessi biondi.





Un colore di capelli che non è solo un rinnovare il look ma sta a simboleggiare una rinascita, un voltare pagina anche nella vita. Per i fan di Ida Platano il desiderio è quello che sia davvero un nuovo inizio. Trovare l’amore per la dama non è davvero facile.