Ida Platano è tornata nello studio di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni che già circolano in rete. Dunque, dopo una lunga pausa nella scorsa edizione, la dama ed ex di Riccardo Guarnieri ha deciso di cercare ancora una volta l’amore nel dating show di Maria De Filippi.

E pare anche che abbia già dei corteggiatori: Ida Platano ha iniziato ad uscire con due cavalieri ma con uno di questi è subito nata una discussione, si legge sempre tra gli spoiler di queste prime registrazioni. Non è ancora ben chiaro, invece, se nel parterre maschile ci sarà ancora Riccardo Guarnieri, che ha da tempo chiuso la sua relazione con Roberta Di Padua. Sempre tra le vecchie conoscenze che al contrario sono confermate anche Gemma Galgani, Isabella Ricci e Armando Incarnato.

L’ex UeD: “Provo ancora attrazione per Ida Platano”

Ma tornando a Ida Platano, chissà se come avrà reagito alle parole di quello che nella scorsa edizione di UeD è stato uno dei protagonisti. Nel periodo in cui il cavaliere ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi ha frequentato tantissime dame e ora ha rilasciato una lunga intervista a Fralof per il blog PiùDonna: ha raccontato essere pronto a tornare in studio per incontrare proprio Ida Platano.





“Se Ida chiedesse di me non so cosa succederebbe. Provo sempre una forte attrazione per lei” sono le parole di Nicola Mazzitelli che, sempre nell’intervista, dopo aver rivelato di provare ancora una profonda attrazione nei confronti di Ida Platano ha rivelato che tornerebbe in studio per cercare un confronto con lei.

“L’ho cercata ma non l’ho mai trovata – ha proseguito Nicola Mazzitelli – Sarebbe però bello sedermi vicino a Riccardo e guardare Ida in faccia. Così potrei spiegarle bene quello che non apprezza”. Nicola, che oggi è felicemente fidanzato, ha poi aggiunto che probabilmente non era destino che stessero insieme e anche che “Ora sono fidanzato e ho occhi solo per lei, ma Ida rimane sempre una bella donna”.