“Signora, qual è il suo problema?”. Ida Platano epica, l’accusa è a dir poco assurda e lei esplode

Non c’è pace per Ida Platano. L’ex dama di Uomini e Donne è dovuta intervenire nuovamente sui social per difendersi, questa volta, da una critica a dir poco assurda. Lo scorso mese l’ex compagna di Riccardo Guarnieri e amica intima di Gemma Galgani è stata presa di mira per il suo aspetto fisico. “Poi rispondo a chi vuole vedere una cosa, una cosa che a me ha sempre fatto soffrire, perché mi facevo mille complessi”, aveva detto Ida Platano alzando il vestito mostrando le gambe.

“Ve le mostro, queste sono le mie gambe, queste ho e queste mi tengo”, aveva aggiunto Ida Platano. “Non le sto facendo vedere perché ho coraggio, anzi, ormai mi sono accettata. – aveva detto l’ex dama – Sono soddisfatta e poi mi riempio sempre di più di pensieri positivi, ci dobbiamo accettare per quelli che siamo. Ecco qua i miei stinchi di porco”.

Ida Platano, la risposta alle critiche è epica

Pochi giorni dopo Ida Platano era tornata sui social per rispondere a un’altra accusa: “Per quelli che mi scrivono: ‘non fai niente dalla mattina alla sera’ ma secondo voi, come vivo? Come vivete voi? Prendete il mio posto”, aveva risposto a chi la accusava di non fare niente dalla mattina alla sera e di non lavorare.





Come molti sanno, infatti, Ida Platano è la proprietaria del salone di parruchiera Maison Glamor che si trova in provincia di Brescia, più precisamente a Bagnolo di Mello.

“Io faccio tanto, eccome se faccio tanto. Lavoro dalla mattina alla sera”, aveva aggiunto Ida Platano rispondendo al commento. Una risposta epica che però non ha frenato gli haters, e infatti è di queste ore la notizia che la dama è nuovamente intervenuta per rispondere a delle critiche decisamente assurde. Come molti sanno Ida Platano vive a Brescia ma è originaria della Sicilia e ha deciso di trasferirsi al Nord per motivi di lavoro.

“Dedico un po’ di tempo a questa signora perché mi fa ridere veramente. È da tempo che vi dico che i commenti negativi non mi interessano. Questa signora mi ha detto che sono una lavatesta. Se viene qua e lo shampoo glielo faccio io veramente se ne va in estasi”, ha detto la dama, che poi ha risposto all’accusa di avere un accento troppo meridionale.

“Alcuni dei suoi commenti veramente fanno morire dalle risate. La cadenza meridionale, i meridionali sono ignoranti. Sono meridionale, mi tengo il mio accento – ha detto ancora nella Instagram story – Ma signora, qual è il suo problema? Ma che problemi ha con i meridionali, sono molto contenta e felice di vivere al nord perché quello che mi ha dato devo dire solo grazie. Ma la mia Sicilia rimane sempre nel cuore“.