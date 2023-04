Ida Platano e Alessandro Vicinanza, alla faccia dei criticoni e di non credeva a questa storia d’amore nata sotto i riflettori, precisamente nello studio di UeD. Lì per mesi la protagonista storica del Trono Over e il cavaliere sono stati al centro dell’attenzione. Fino al giorno della ‘scelta’, quando di comune accordo hanno deciso che era arrivata l’ora di testare la loro relazione nella vita vera, lontani dalle telecamere.

Di voci di crisi, di rottura e persino di un tradimento ce ne sono state parecchie in questi mesi. Anche (e forse soprattutto) ultimamente. Ma di fatto Ida Platano e Alessandro Vicinanza non si sono più lasciati. Non sono più tornati a UeD per voltare pagina. Al contrario, hanno annunciato di essere pronti a compiere un passo importante.

Leggi anche: “Riccardo l’ha saputo prima di tutti”. Ida Platano e Alessandro Vicinanza, brutta scoperta





Ida Platano e Alessandro Vicinanza pronti a un passo importante: l’annuncio

Giusto per ricordarlo, quando la coppia è uscita da UeD tanti sospettavano che quella di Ida fosse solo una ripicca nei confronti del suo ex Riccardo Guarnieri. E che quindi, poche settimane dopo l’uscita di scena dalla trasmissione con Alessandro, sarebbe ritornata in studio per rimettersi di nuovo in gioco. Ma non è andata per niente così.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza fanno sul serio e il loro sentimento è cresciuto sempre più nel corso di questi sei mesi, così come svelato in un’intervista a UeD Magazine. Intervista in cui annunciano di essere pronti a un passo importante: la convivenza. “Il nostro rapporto matura e cresce sempre di più – hanno svelato – L’amore è fortissimo e da poco abbiamo iniziato a discutere di progetti più profondi, importanti, ma è presto per condividerli”.

Ma di sicuro vorrebbero andare a vivere insieme, visto che al momento sono costretti a spostarsi in continuazione per potersi vedere: “Stiamo pensando a Roma oppure Firenze”, hanno aggiunto Ida Platano e Alessandro Vicinanza in merito alla città dove potrebbero iniziare questo nuovo capitolo della loro vita sentimentale.