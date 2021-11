A I Soliti Ignoti – Il ritorno Amadeus ha accolto Claudia Pandolfi nell’ultima puntata andata in onda. L’attrice debutterà tra poco nella nuova fiction di Raiuno “Un professore” con protagonista anche Alessandro Gassmann. “Alessandro è un insegnante e io interpreto la mamma di un suo alunno” , ha anticipato Claudia Pandolfi prima di iniziare a a giocare, con Amadeus che subito dopo ha annunciato la presenza Alessandro Gassmann come concorrente. “Un professore” andrà in onda ogni giovedì in prima serata, a partire dalle 21:25, su Raiuno e nel cast oltre ai due noti attori anche tanti giovanissimi.

E proprio su i giovani si concentra la trama di questa nuova, attesissima fiction che indaga sul rapporto e il dialogo tra adulti e adolescenti. “La scuola soffre – ha spiegato Gassman a Il Messaggero – E soffrono i ragazzi, preoccupati per l’eredità che gli stiamo lasciando, tra clima e diritti civili calpestati. Fortunatamente sono diversi da noi, migliori. Quelli della mia età dovrebbero avere il coraggio di ascoltarli di più”.

Claudia Pandolfi a I Soliti Ignoti, “Mai successo prima”

In attesa di vedere Alessandro Gassmann giocare nello studio de I Soliti Ignoti e, soprattutto, nei panni di Dante Balestra, un professore di Filosofia fuori dagli schemi, mercoledì 10 novembre 2021 Amadeus e il pubblico di Raiuno hanno accolto la bravissima Claudia Pandolfi. Che non è partita proprio benissimo.





L’attrice, che come i personaggi noti che l’hanno preceduta ha partecipato a Soliti Ignoti per beneficenza, all’inizio ha infatti avuto qualche esitazioni. E infatti è stata costretta a chiedere gli indizi – che, com’è noto, per regolamento possono essere chiesti tre volte al massimo – a tre concorrenti consecutivi.

“Non è mai successo prima: hai chiesto gli indizi ai primi tre concorrenti e tutte e tre le volte hai indovinato” ha fatto notare Amadeus a Claudia Pandolfi. Che è poi incappata in una piccola gaffe: per osservare bene uno degli 8 ignoti ha infatti oltrepassato il cerchio rosso che indica il distanziamento delle misure anti-Covid.