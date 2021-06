“Grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà. In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà”. Con queste parole Giancarlo Magalli ha salutato i telespettatori de I Fatti vostri in occasione della puntata del 31 maggio. Segno che non sarà più lui a condurre lo storico programma della mattina su Rai2.

L’uscita di Magalli da I Fatti Vostri era nell’aria da tempo, trattandosi di un ciclo storico che non è stato esente da grattacapi e incomprensioni, se consideriamo la lite tra il conduttore e Adriana Volpe che portò all’uscita di quest’ultima dal programma seguita da una battaglia legale tra i due. Inoltre sono insistenti le voci che di rapporti non proprio idilliaci tra lo stesso Giancarlo Magalli e il regista de I Fatti Vostri, Michele Guardì.

Anche Samantha Togni non farà più parte del programma. L’ex ballerina di Ballando con le stelle è stata per una stagione al fianco di Giancarlo Magalli. Era stata proprio lei ad annunciarlo alcune settimane fa, con grande serenità: “L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma”. A questo punto c’è da capire chi sostituirà il conduttore.





Tra i tanti nomi spuntati per la conduzione de I Fatto vostri alla fine quello buono pare essere uno, secondo quanto riporta il portale Tvblog. Sarà Anna Falchi a prendere il posto di Giancarlo Magalli al timone della trasmissione. La conduttrice, che ripeterà nel weekend l’esperienza alla conduzione con Beppe Convertini, sostituirà il collega andandosi ad inserire in un gruppo che proporrà una conduzione corale del programma. Pare infatti che Falchi non accentrerà su di sé la conduzione, ma si tratterà di spazi divisi equamente. Anna Falchi, nuovo volto del varietà diretto e ideato da Michele Guardì, sarà affiancata dal giornalista Salvo Sottile e dallo storico Umberto Broccoli.

“Cambio totale quindi di registro per la nuova stagione dei Fatti vostri – scrive TvBlog -. E il cambiamento non sarà solo nei contenuti e nei volti che li presenteranno al pubblico del mezzogiorno di Rai2, ma cambierà anche la storica scenografia dello studio 1 di via Teulada, che abbandonerà quasi certamente l’attuale fisionomia, che è più o meno la stessa fin dai suoi esordi nella Rai2 di Giampaolo Sodano, per dare un tocco di novità anche visivo e rendere il cambiamento più tangibile anche al solo sguardo”.