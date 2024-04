Isola dei Famosi 2024, secondo ritiro in pochi giorni. Ancora brutte notizie dall’Honduras ma si sa, è un reality show dove può succedere davvero di tutto e le situazioni possono cambiare da un momento all’altro. E in questa edizione, la prima di Vladimir Luxuria, di imprevisti ce ne sono già stati diversi nonostante sia partita da un paio di settimane. Ha già lasciato l’Isola Francesca Bergesio e due naufraghi sono fuori gioco causa Covid.

Se Greta è infatti rientrata nella puntata di lunedì, Aras ed Edoardo attendono ancora il tampone negativo in hotel. E poi gli infortuni: l’ultimo quello di Marina Suma, di cui abbiamo dato aggiornamenti nell’articolo che trovate qui sotto. E ora la notizia di un altro ritiro, che non è una voce ma una comunicazione ufficiale perché arrivata al termine del daytime andato in onda su Canale 5 dopo il TG5 e il meteo.

Isola dei Famosi, secondo ritiro

L’inviata dell’Isola dei Famosi, Eleonoire Casalegno, ha infatti rivelato la notizia del ritiro di Francesco Benigno. Il naufrago si trovava al televoto, ma a causa di questo imprevisto il tutto è stato chiaramente annullato e ne è stato aperto subito un altro (e chi ha già votato verrà rimborsato, ha fatto sapere la produzione).

“L’esperienza a L’Isola dei Famosi di Francesco Benigno è conclusa e il televoto è stato chiuso – le parole di Elenoire direttamente dalle spiagge dell’Honduras – Se ne aprirà un altro con i naufraghi rimasti in nomination e chiuso giovedì alle 15″. Il motivo del ritiro dell’attore?

benigno ha abbandonato l'isola in meno di una settimanajsksksk pic.twitter.com/TQeExqKYYE — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) April 17, 2024

Nooo in che senso Benigno ha abbandonato #isola pic.twitter.com/OLmzQMiYrm — trashtvstellare (@tvstellare) April 17, 2024

Una scritta apparsa in sovrimpressione informa che giovedì sera, nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi, verranno tutti gli aggiornamenti del caso: “Maggiori approfondimenti sulla vicenda di Francesco Benigno verranno forniti nella puntata di domani sera su Canale 5″. Al momento dunque non è dato da sapere se c’è stato un problema di salute o dell’altro alla base dell’abbandono di Francesco Benigno e il pubblico già scalpita per conoscere la verità.