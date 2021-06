Abbiamo già potuto apprendere che Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò saranno parte del cast di Tale e Quale Show, ma altri due nomi son stati fatti proprio da TvBlog, e sì, si tratta sempre di ex vipponi della quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Anticipiamo subito dicendo che no, questa volta Tommaso Zorzi non c’entra nulla.

Non è ancora dato sapere se la partecipazione di questi due ex gieffini sarà in coppia, proprio come hanno fatto al Grande Fratello Vip nel corso delle prime puntate, ops grande indizio, o singolarmente, quello che è sicuro è che le due vip si sono presentate al provino sostenendolo in maniera impeccabile.

TvBlog ha fatto i nomi di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, che pare proprio saranno protagoniste a Tale e Quale Show. “Nello specifico siamo in grado di dirvi che è stata vista e sopratutto sentita Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, che ha partecipato all’ultima edizione del popolare programma di Canale 5 e che abbiamo visto nel corso di una puntata suonare il pianoforte insieme ad Alfonso Signorini”.





“Torniamo ai provinati, non solo Guenda però, ha fatto un provino anche l’inseparabile mamma, Maria Teresa Ruta, quindi potrebbe pure accadere, così come è già accaduto nel Gf vip 5 che le due partecipino insieme alla nuova edizione di Tale e quale show“. Insomma c’è chi durante il reality non è riuscito ad amarle e chi, invece, faceva il tifo per loro già dal momento 0.

Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando verso Tale e Quale Show https://t.co/owQ83cRn9d June 2, 2021

Se parliamo di impatto mediatico, il Grande Fratello Vip 5 ha avuto un enorme successo e questa massiccia presenza di ex vipponi alla corte di Carlo Conti ne è piena conferma. La domanda resta solo una: quanti ex concorrenti del GF di Alfonso Signorini Rai Uno deciderà di ingaggiare? Tenendo conto che generalmente i cast di Tale e Quale Show sono composti da 10-12 concorrenti, se Carlo Conti prendesse tutti i sopracitati metà volti della nuova edizione sarebbero proprio ex del GF Vip 5…