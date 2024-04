Non solo l’esclusione, come è stata definita nel comunicato ufficiale, di Francesco Benigno: all’Isola dei Famosi è successo anche altro. Per chi si fosse perso la polemica del giorno, con il naufrago ormai ex che ha dato la sua versione dei fatti in un video social di cui abbiamo parlato nell’articolo che trovate qui sotto, l’attore non è più in gioco nel reality di Vladimir Luxuria. Si era parlato di ritiro, poi è arrivata la nota su “comportamenti non consoni e vietati” e infine la “verità” del diretto interessato.

Ma come detto ci sono anche gli altri e sulla spiaggia dell’Honduras dove vive il gruppo le discussioni sono all’ordine del giorno. Ma l’ultima, che è stata mostrata nel daytime di mercoledì 17 aprile, lo stesso in cui Elenoire Casalegno parlava di “fine dell’esperienza sull’isola” per Benigno, vede protagonista Pietro Fanelli e ha già fatto il giro della rete.

Isola, la lite e la reazione choc di Pietro

Il pubblico sta imparando a conoscere Pietro Fanelli detto ‘il poeta’ ed è stato subito chiaro a tutti che poco gli piacciono le regole. Ed è stato proprio questo il motivo per cui ha avuto l’ennesimo litigio con gli altri naufraghi. Nel dettaglio, il daytime si è aperto con il risotto appena cucinato e la divisione per ogni concorrente.

Quando è toccato a Daniele ha detto che lui non pretendeva la sua razione di riso, ma si affidava al volere del gruppo. Il motivo? Perché Daniele ha deciso di non fare praticamente nulla e stare spaparanzato a osservare gli altri fare cose. Il gruppo non è d’accordo ma Pietro non si sente di schierarsi con loro, per il motivo del suo essere poco incline a rispettare le regole.

Per questo ha fatto presente al resto del gruppo che lui non dirà mai a un altro di fare una cosa come invece fanno loro. Gli hanno fatto notare che se tutti avessero questo atteggiamento regnerebbe il caos ma lui, in tutta risposta, ha detto che non avrebbe più mangiato e lanciato la sua ciotola del riso. Poi ha anche detto che avrebbe smesso di lavarsi i denti e gettato via lo spazzolino facendo quindi il vero naufrago. Infine ha preso il suo appendiabiti creato con i rami con la camicia e lo ha gettato in mare. Una reazione che è già commentatissima sui social.