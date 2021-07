“È fatta!”. GF Vip, Alfonso Signorini piazza il colpaccio. Due nomi che fanno molto rumore

Sale l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip e fioccano i nomi dei possibili concorrenti. Solo pochi giorni era stata sganciata la bomba della nuova concorrente Soleil Sorgé. “Una fonte accreditata ci ha svelato che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, influencer ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Soleil Sorgè, sarà una delle protagoniste del GF Vip 6. Che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 13 settembre”.



“L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti”. Così scriveva il portale iGossip.it. A soffiare sull’attesa, nei giorni scorsi, era stata anche Sonia Bruganelli. Parlando del Grande Fratello Vip aveva detto: “Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me”.



“È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Grande Fratello Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia“, ha concluso la moglie di Paolo Bonolis.







Grande Fratello Vip dove potrebbero entrare due pezzi da novanta. Tra i personaggi provinati per una eventuale entrata nella dimora di Cinecittà ci sarebbero Totò Schillaci, Pamela Prati e Raz Degan. L’ex stella delle notti del Mondiale Italia ’90 sarebbe in forte concorrenza con Walter Zenga per quel che concerne quota ‘sportiva’.





Per due, poi, in particolare, sarebbe fatta. Per il Grande Fratello Vip dovrebbero essere infatti pronti Raffaella Fico e Raz Degan. A rivelare che l’ex compagna di Mario Balotelli, Raffaella Fico (dalla relazione è nata la figlia Pia), è in trattativa con la produzione è stata Fanpage.it. Quanto a Raz, l’ex di Paola Barale sarebbe un vero e proprio colpaccio per il programma. Il punto è che il cachet del modello è assai elevato, per convincerlo servirebbe un’offerta di quelle irrinunciabili.