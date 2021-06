“Non è possibile, anche loro?”. GF Vip 6, nomi enormi e ‘assurdi’ tra i prossimi concorrenti

Il Grande Fratello Vip si sta organizzando, ora che la bella stagione è iniziata il toto nomi dei papabili vipponi di Alfonso Signorini è ormai entrato nel vivo. Questa volta a spifferare tutto è stato Riccardo Signoretti di Nuovo Tv. Inizialmente ha annunciato la possibile presenza di Manuel Zerdetto, ex fiamma di Tommaso Zorzi, e nelle ultime ore ha rivelato altri nomi ed altri identikit.

Stando a quanto riporta il giornalista, al Grande Fratello Vip potrebbero arrivare una serie di vip davvero tanto conosciuti, forse anche più noti rispetto alla scorsa quinta edizione. Ed ecco di seguito la sfilza di nomi e cognomi appartenenti a quelli che a breve regaleranno tanto trash ma anche tanto gossip ed emozioni. Curiosi?!

Così come riporta Biccy, secondo il giornalista al Grande Fratello Vip potrebbero arrivare Francesca Cipriani (“che dovrebbe ricevere la proposta di nozze in diretta dal fidanzato”) ed anche Maria Monsè. Più che due arrivi due ritorni, dato che la prima ha partecipato al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi, mentre la seconda all’edizione vip di Ilary Blasi.





Ecco nel dettaglio cosa ha scritto Riccardo Signoretti: “Francesca Cipriani e Maria Monsè verso il Grande fratello vip. Proseguono le trattative con una bizzarra cantante che però chiede di restare nella Casa non più di tre settimane e con l’ex di una concorrente dell’ultima edizione. Lui – un bello stagionato – ha saggiamente rifiutato di fare l’opinionista ma potrebbe entrare da concorrente. La Cipriani dovrebbe ricevere la proposta di nozze in diretta dal fidanzato”.

L’uomo ‘bello stagionato’ pare abbia rifiutato di fare l’opinionista. Non sappiamo chi potrebbe essere… Biccy ha compilato una piccola lista di ex stagionati delle ultime vippone. Ci sarebbero: Andrea Roncato (ex di Stefania Orlando), Vittorio Sgarbi (ex di Franceska Pepe), Francesco Baccini (ex di Maria Teresa Ruta) e Flavio Briatore (ex di Elisabetta Gregoraci).