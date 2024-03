Grande Fratello, durante la serata di ieri Perla ha confessato a Greta una verità finora non uscita fuori su Mirko. Ha aspettato fino ad oggi per parlare. Perla, settimane fa, aveva spiegato che non sarebbe uscita dalla Casa se Mirko glielo avesse chiesto. “La voglia di correre da lui e di vivermi qualcosa con lui non sotto le telecamere è tantissima. Ma in questo momento devo essere lucida e finire questo percorso, perché se inizio una cosa a oggi la voglio portare a termine”.

“Se ho preso la scelta di stare qui non posso tirarmi indietro. Anche per rispetto delle persone che hanno lavorato per me, che mi appoggiano”, ha detto Perla. E ancora: “Tutte le persone che credono in me, parlo anche dei fan, che mi guardano e che mi hanno sostenuta in questi mesi. Sembra poco ma per loro me danno tanto, sono la mia base di tutto. Se sono qui è grazie a loro. Non posso fare questo a loro, come non lo posso fare a me stessa”.





Grande Fratello, Perla non è convinta di Mirko: lo rivela a Greta

Ma non solo. Perla si era spinta oltre sollevando polemiche. Ora che sembra molto vicina ad Alessio confessa a Greta un nuovo segreto. Poco prima di uscire Mirko le avrebbe detto: “Quando ci sei te, a volte, non mi sento di essere del tutto me stesso”. Perla sa che queste parole sono dettate dalla paura, ma allo stesso tempo ha capito che Mirko non si sente libero.

Eppure non è impossibile non pensarci. Un quadro della situazione viene fornito dal sito ufficiale del Grande Fratello: “Perla spera che riusciranno a essere sinceri l’uno con l’altra, che impareranno a comprendersi un po’ di più. Spesso viene tacciata di essere fredda, ma il suo distacco non deve essere confuso con uno scudo”.

E ancora: “La verità è che adesso la ragazza vuole analizzare tutto razionalmente, così da non ricadere nei soliti schemi. “Dobbiamo essere sicuri di quello che si fa” afferma con certezza. Greta si mostra fiduciosa, Perla e Mirko sono due persone diverse e, chiaramente, migliori. Perla, però, non pare esserne convinta”.