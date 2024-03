C’è posta per te, anche Maria De Filippi in lacrime. La conduttrice ha messo in mostra un lato molto umano del suo carattere nella puntata andata in onda ieri, 2 marzo 2024. La sua è stata una reazione a una delle storie presentate nel corso della serata negli studi del Centro Titanus Elios. Una vicenda molto commovente che vedeva coinvolti figlio e madre. Maria alla fine si è seduto sui gradini e più di un telespettatore ha notato i suoi occhi lucidi.

Maria De Filippi sopraffatta dall’emozione come tutti i telespettatori davanti alla televisione in quel momento. La presentatrice non ha potuto nascondere quello che stava provando. Maria è nota e apprezzata per la sua professionalità, ma anche per la sua capacità unica di stabilire un rapporto empatico con gli ospiti delle sue trasmissioni. Davanti a certe vicende umane è difficile rimanere impassibili, almeno all’apparenza, anche per una conduttrice con tanti anni di esperienza come lei.

C’è posta per Te, la storia di Salvo e mamma Maddalena commuove anche Maria De Filippi

La storia vedeva protagonisti Salvo, un giovane molto sensibile, e sua madre Maddalena. Alla donna due anni fa è stato diagnosticato un tumore al seno. Il figlio davanti alla malattia della donna però non era riuscito a starle vicino come avrebbe voluto.

Il giovane era visibilmente emozionato e non riusciva neanche a parlare. Maria a quel punto per toglierlo dall’imbarazzo ha letto per lui una lettera. “Tu sei la mia fortuna, ho sempre avuto l’impressione che fossimo una cosa sola. Solo che nel momento più difficile e spaventoso della tua vita ti ho lasciata sola”. La donna poi è stata operata e ha eseguito tutte le terapie del caso: “I medici ti hanno dichiarato fuori pericolo. Ora voglio vederti sorridere dopo tante lacrime”.

Per mamma Maddalena è entrata in studio Lorella Cuccarini, che ha espresso parole molto dolci verso il figlio della donna: “Questa storia è un concentrato d’amore. Salvo dice di essere stato piccolo, ma credo che stasera abbia dimostrato di essere adulto. Non è facile per un ragazzo mettersi a nudo, dimostrare le proprie debolezze, i propri errori”.

Maddalena quindi ha aperto la busta, specificando per lei il figlio non aveva nulla da scusarsi. Per loro anche un regalo da parte di Lorella. “Credo sia arrivato il momento di vivere un’esperienza bella insieme. In questa busta c’è un viaggio, non c’è destinazione o durata, scegliete voi e sarà mia cura fare in modo che tutto sia organizzato nel migliore dei modi. Così finalmente potrete vivere un po’ di spensieratezza”. Tutti in lacrime sul finale, comprese Maria e Lorella Cuccarini, anche la show girl infatti era rimasta visibilmente toccata.