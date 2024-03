Grande Fratello, chi è e che lavoro fa la vincitrice Perla Vatiero. Con una finale un po’ a sorpresa la 26enne di Angri, provincia di Salerno, è riuscita a battere la grande favorita Beatrice Luzzi. La giovane ha raccontato che non si aspettava di vincere. Queste le sue prime parole subito dopo la vittoria nel reality di Canale 5 che le è valsa 100mila euro in gettoni d’oro.

“Vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato in questi mesi, senza di voi non ero qui e questo l’ho detto più volte. Sono emozionatissima, grazie davvero. Il mio è stato un viaggio, un percorso meraviglioso, magico. Non mi aspettavo tutto questo. […] Non mi aspettavo di vincere, sono sincera. Quindi per me è veramente tanto emozionante, grazie! E soprattutto ho ritrovato lui (riferendosi a Mirko Brunetti ndr), l’amore”. Andiamo ora a scoprire cosa fa nella vita.

Che lavoro fa Perla Vatiero e cosa aveva detto a Temptation Island su Mirko

Perla Vatiero nasce ad Angri (Salerno) il 28 dicembre del 1997. Dopo la laurea in Scienze Motorie si trasferisce a Rieti per vivere insieme all’ormai ex fidanzato Mirko Brunetti. Proprio nel capoluogo reatino Perla ha realizzato il suo obiettivo, fondando il suo brand di abbigliamento, Perlystas, di cui è amministratrice delegata e anche volto pubblicitario. Tuttavia la sua relazione con Mirko mostra le prime crepe.

Dopo cinque anni, nel 2023, Perla partecipa con Mirko a Temptation Island. Lei afferma che, nonostante abbia lasciato la famiglia, la casa e le amiche per stare vicino a Mirko la nuova vita non la rende felice: “Lui è diventato da due anni una persona apatica e non dà stimoli alla relazione”. Mirko, insomma, pensa solo al lavoro e lei si annoia. Durante il programma, Mirko lascia Perla ed esce con la nuova fidanzata Greta Rossetti. Proprio questo triangolo sarà di scena al Grande Fratello.

Recentemente Mirko e Perla si sono riavvicinati, il ritorno di fiamma è servito. Perla è attiva su Instagram dove conta oltre 600mila follower (200mila in più da quando ha partecipato al Grande Fratello). Ha anche un profilo su TikTok, con 203mila follower e 2.9 milioni di ‘mi piace’. Per molte gragazze è consideta un idolo. Dalla sua ha una grande tenacia che ha dimostrato anche nella Casa del GF scontrandosi ad esempio con Beatrice Luzzi, donna dal carattere forte e dalla buona dialettica.

