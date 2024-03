Grande Fratello, il gieffino confessa il suo interesse per Anita. I comportamenti della bionda concorrente sono stati, in questi giorni, molto criticati. Per tutti vale il commento di questo utente: “Dispiace, ma Anita è insopportabile. Non ne ha azzeccata una. Prima un’amicizia di convenienza con Giuseppe che in fondo reputa un bamboccio analfabeta con Alzheimer etc.. poi ha iniziato a fare la parte della brava ragazza con carattere forte, fedele al suo fantomatico fidanzato ricco”.

>> “Perché indossava un guanto”. C’è posta per te, gli occhi di tutti sulle mani di Manuel: è un messaggio molto chiaro

“Dora, rappresenta la ragazza stupidina che per sentirsi accettata dal gruppo dei fumatori, ha iniziato anche a fumare facendo la smorfiosa con Alessio. Senza dimenticare le cattiverie e falsità dette contro Bea. Ed ora che Bea è finalista, inizia anche a fare la simpatica con lei. Personaggio penoso. Se fossi un suo familiare o amico vero, l’avrei invitata ad abbandonare la casa tempo fa perché sta veramente facendo una figura pessima. È solo molto bellina”.





Grande Fratello, Alessio Falsone ammette interesse verso Anita

Nonostante questo Alessio Falsone ammette interesse verso Anita. A Paolo, durante la sauna, il ragazzo ha confessato che non si sarebbe mai aspettato di provare così tanto interesse nei confronti di Anita. “Anita è troppo uguale a me” esclama, preoccupato per come potrebbero andare le cose tra di loro. Nonostante i dubbi, però, non demorde e conclude: “Al cuor non si comanda”.

Nei giorni scorsi era stato lei a fare il primo passo, raccontando tutto a Rosy Chin e Varrese. “Il punto è che lui mi mette in difficoltà e non so ancora quanto dovrò stare qui dentro. Gli altri non mi interessavano. A me una volta che mi prendi di testa è complicato gestirla. Lui mi martella e mi ha preso. Non mi interessa del fisico, a me interessa la testa. Per me ora è un incubo. Mi ha preso alla testa. Lui mi mette in difficoltà proprio e va oltre”.

E concludeva: “Lui è un paragnosta di livelli alti. Eppure quando è entrato l’ho massacrato e ho detto di tutto. Rosy invece subito ha detto che er ail mio tipo. Con Edo ero stata sincera, gli avevo detto ‘quando uscirò vedremo’. Ora sono in crisi, quando lui mi parla io non so che fare. Non vorrei essere nei miei panni. Poi lui mi fa una cosa… vabbè te lo dico stanotte”.